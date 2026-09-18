Сенатор США предупредил о риске войны с Россией

Сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил журналистам, что США могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией.

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По его словам, это может произойти, если Москва продолжит продвижение против стран НАТО. «Если Путин не остановится и пойдёт против Польши, Молдовы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Америке придётся отправить наших сыновей и дочерей на фронт», — указал парламентарий.

Также Блументаль обратился к Китаю и Индии из-за закупок российских энергоресурсов. «Вам лучше взяться за ум. Покупайте нефть и газ где-нибудь ещё», — сказал он.

Заявления сенатора прозвучали на фоне обсуждения в Конгрессе новых «адских санкций» против РФ. Законопроект принят полным составом Конгресса. Теперь он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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