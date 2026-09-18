Фурсенко не исключил усложнение ЕГЭ

Задачи на ЕГЭ могут усложнить, если выпускники стабильно показывают высокие результаты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента России Андрея Фурсенко.

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«Наверное, надо, если так хорошо все сдают экзамены, и ЕГЭ, и Олимпиады, наверное, надо усложнять задачи», - заявил он. По его словам, ничего страшного не произойдет, «если у нас будет меньше стобалльников». Он назвал главной целью «просто посмотреть, как ребята усваивают материал».

Педагоги отмечают, что задания в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по гуманитарным предметам стали более сложными по сравнению с предыдущими годами, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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