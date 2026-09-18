Фурсенко не исключил усложнение ЕГЭ
Задачи на ЕГЭ могут усложнить, если выпускники стабильно показывают высокие результаты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента России Андрея Фурсенко.
«Наверное, надо, если так хорошо все сдают экзамены, и ЕГЭ, и Олимпиады, наверное, надо усложнять задачи», - заявил он. По его словам, ничего страшного не произойдет, «если у нас будет меньше стобалльников». Он назвал главной целью «просто посмотреть, как ребята усваивают материал».
Педагоги отмечают, что задания в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по гуманитарным предметам стали более сложными по сравнению с предыдущими годами, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
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