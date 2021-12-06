В НАТО опасаются, что РФ займет Сувалкский коридор с помощью мигрантов
В НАТО и на Украине опасаются, что РФ может занять Сувалкский коридор при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов меньше чем за два часа. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, мигрантов к Сувалкскому коридору Москва якобы может направить для того, чтобы устроить беспорядки. Украинский источник издания отмечает, что Москва может использовать кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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