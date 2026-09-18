Болезнь Ауески могла попасть в «Мультикан-8» через зараженную кровь

Ветеринары назвали четыре возможных сценария. Первый — контаминированный клеточный субстрат: вакционные вирусы выращивают на культурах клеток, и если в банке клеток или линии присутствует посторонний агент, он может размножиться вместе с целевым штаммом. Классический пример — обнаружение цирковируса свиней в человеческой ротавирусной вакцине.

Второй — сырьё животного происхождения: сыворотка крови, трипсин и другие ферменты, часто получаемые от свиней или крупного рогатого скота. «Свиной трипсин исторически — один из главных путей заноса свиных вирусов в производство», — отмечают специалисты.

Третий — перекрёстная контаминация на площадке: при работе с живыми штаммами разных вирусов, включая вакцины для животноводства, вирус может попасть в другие потоки через оборудование, тару, воздух или персонал — при нарушении зонирования, недостаточной дезинфекции или ошибках в логистике.

Четвёртый — нарушение режима инактивации: сбой на этапе инактивирования или занос вируса после него приводит к тому, что в готовом продукте остаётся живой посторонний агент.

Живой вирус болезни Ауески был выявлен в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», которые были отобраны в Ярославской области. Эффективного лечения не существует, исход почти всегда летальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

