Польский генерал раскрыл возможный сценарий войны России и НАТО за Калининград

Скшипчак назвал Калининградскую область «воротами» в Балтийское море и на Польскую низменность. Именно здесь лежит путь в Центральную и Западную Европу. Регион, подчеркнул генерал, имеет стратегическое значение для России, отмечает Газета.ru.

Польский генерал напомнил, что в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). Они, в случае военного конфликта, обеспечат перевес в регионе на море и в воздухе, блокируют переброску войск НАТО, которые находятся в Прибалтике, по суше, морю и воздуху.

Бывший военачальник отводит от двух до четырех суток на захват российскими войсками стран Балтии. Далее, по его мнению, бои перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН напомнил, что на любой территории, граничащей с наиболее опасным соседом, любое государство сосредотачивает новейшие виды вооружений.

«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.

