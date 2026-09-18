Мерц заявил о конце «эры дружбы» между США и Европой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о завершении эпохи «безусловной трансатлантической дружбы» между США и Европой, которая началась после Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

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По его словам, в США происходит изменение политических взглядов и отношения к трансатлантическому альянсу, которого в Европе ранее не могли ожидать.

Заявление главы правительства Германии прозвучало после того как американский лидер Дональд Трамп в ответ на предложение Канаде стать ассоциированным членом Евросоюза пригрозил новыми пошлинами против стран ЕС. Президент США также допустил прекращение торговли с Европой.

По его словам, возможное включение Канады в европейскую торговую зону может быть воспринято Вашингтоном как враждебный шаг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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