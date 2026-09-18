Мерц заявил о конце «эры дружбы» между США и Европой
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о завершении эпохи «безусловной трансатлантической дружбы» между США и Европой, которая началась после Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
По его словам, в США происходит изменение политических взглядов и отношения к трансатлантическому альянсу, которого в Европе ранее не могли ожидать.
Заявление главы правительства Германии прозвучало после того как американский лидер Дональд Трамп в ответ на предложение Канаде стать ассоциированным членом Евросоюза пригрозил новыми пошлинами против стран ЕС. Президент США также допустил прекращение торговли с Европой.
По его словам, возможное включение Канады в европейскую торговую зону может быть воспринято Вашингтоном как враждебный шаг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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