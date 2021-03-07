Любимая мозоль. В Европе снова мечтают о Калининграде
Политики и военные эксперты в эфире НСН объяснили «весеннее обострение» иностранного эксперта насчет войны НАТО и России за Калининград.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал Польшу и Балтию развивать свои страны и перестать «заниматься стратегированием». Так он отреагировал на публикацию бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил свой вариант исхода войны России и НАТО за регион.
Алиханов предупредил заграничных соседей в балтийском регионе, что взаимоотношения с солдатами НАТО им не принесут счастья, и пожелал спокойного развития. В беседе с «Комсомольской правдой» губернатор заметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.
Напомним, бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предложил возможный сценарий боевых действий между войсками России и НАТО за Калининград, сообщает издание Defence 24.
Скшипчак назвал Калининградскую область «воротами» в Балтийское море и на Польскую низменность. Бывший военачальник отводит от двух до четырех суток на захват российскими войсками стран Балтии. Далее, по его мнению, бои перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.
Подобные измышления о захвате Калининграда войсками НАТО постоянно всплывают в СМИ.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН пояснил, для чего иностранные эксперты создают сценарии невероятных военных кампаний северо-атлантического альянса.
«Калининград – лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов. Их измышления служат для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО, а также для поддержания образа России в качестве внешнего врага», - сказал парламентарий.
Очередной план удара НАТО по Калининградской области был опубликован также в январе 2021 года в Over Defense.
Он предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе - пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие, кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде. Как считают в НАТО, это обеспечит безопасность в странах Балтии и Сувалкском коридоре.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил нереалистичность сценария, сообщает РИА Новости. Такие публикации, по его мнению, «дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».
Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН отметил добрые намерения Китая предупредить страны блока НАТО об опасности нападения на российский регион.
«Китай предупреждает: это очень опасная игра — напасть на Калининград и Калининградскую область. Попробуйте, мол, — это аукнется очень большой бедой. Самому Китаю эта тема не интересна. Если в чьих-то буйных головах мелькают какие-то реваншистские идеи, лучше их сразу забыть. Болтают те, кому платят за их интервью или «идеи». Захватить Калининградскую область невозможно — у нас там достаточные силы, чтобы никто и никогда не смог ее захватить», — заявил адмирал.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что его внуки в военные игры играют лучше, чем фантазируют военные эксперты.
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