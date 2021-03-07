Любимая мозоль. В Европе снова мечтают о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал Польшу и Балтию развивать свои страны и перестать «заниматься стратегированием». Так он отреагировал на публикацию бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил свой вариант исхода войны России и НАТО за регион.

Алиханов предупредил заграничных соседей в балтийском регионе, что взаимоотношения с солдатами НАТО им не принесут счастья, и пожелал спокойного развития. В беседе с «Комсомольской правдой» губернатор заметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.

Напомним, бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предложил возможный сценарий боевых действий между войсками России и НАТО за Калининград, сообщает издание Defence 24.