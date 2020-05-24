В Госдуме порекомендовали США не беспокоиться о «кинжале в сердце Европы»

Парламентарий удивился тому, что США в принципе беспокоит положение российского Калининграда.

«США не должно быть никакого дела до Калининграда, потому что Россия не является приграничной для США территорией. Нас разделяют многие тысячи километров суши и океан. Но так, как Соединенные Штаты Америки должны навязывать свою солю европейским странам и пытаться доказать, что еще и должны принимать американские военные базы на своей территории, еще и оплачивать их содержание, взносы в НАТО, они, конечно, преподносят Россию как агрессора для Европы. Калининграду ничего не мешает быть и городом туристически привлекательным, и регионом, на который сделаны ставки как на форпост на случай каких-то недоброжелательных мыслей насчет России со стороны так называемых наших западных партнеров.

Если бы Россия размещала свои вооружения на территории других государств, я бы понял озабоченность США, но мы это делаем на своей территории. И упреки могу звучать только в адрес США, но никак не России», - считает парламентарий.

Александр Шерин напомнил, что на любой территории, граничащей с наиболее опасным соседом, любое государство сосредотачивает новейшие виды вооружений.

«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Калининград не является «кинжалом». Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.

Ранее польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заверил, что в польском обществе нет стремления к реальному ревизионизму.

«Желание вкладываться в развитие запредельных территорий - западной Белоруссии, и западной Украины или Калининграда - в польском обществе нет. Никто не готов отдать свои налоги, чтобы развивать что-либо в Калининграде», - отметил он.



