В Госдуме порекомендовали США не беспокоиться о «кинжале в сердце Европы»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН ответил на беспокойство представителя США о военной угрозе Европе из Калининграда.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетовал на плохую подготовленность администрации президента США после того, как советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы».
Американец выступил на фоне объявления США о выходе из Договора по открытому небу. По нему США так и не добились облёта Калининградской области, сказал О’Брайен. По его мнению, Россия превратила свой полуэксклав в «закрытую военную базу». Россияне могли бы сделать город центром туризма, а разместили там огромное количество ракет и вооружений, считает советник Трампа.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН успокоил тревогу советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, который назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» со стороны России.
«Никакого кинжала в сердце у Европы нет. Понятно, что сердце и мозг Европы – в США. И, с этой точки зрения, сердце Европы может быть в полной безопасности», - заверил собеседник НСН.
Парламентарий удивился тому, что США в принципе беспокоит положение российского Калининграда.
«США не должно быть никакого дела до Калининграда, потому что Россия не является приграничной для США территорией. Нас разделяют многие тысячи километров суши и океан. Но так, как Соединенные Штаты Америки должны навязывать свою солю европейским странам и пытаться доказать, что еще и должны принимать американские военные базы на своей территории, еще и оплачивать их содержание, взносы в НАТО, они, конечно, преподносят Россию как агрессора для Европы. Калининграду ничего не мешает быть и городом туристически привлекательным, и регионом, на который сделаны ставки как на форпост на случай каких-то недоброжелательных мыслей насчет России со стороны так называемых наших западных партнеров.
Если бы Россия размещала свои вооружения на территории других государств, я бы понял озабоченность США, но мы это делаем на своей территории. И упреки могу звучать только в адрес США, но никак не России», - считает парламентарий.
Александр Шерин напомнил, что на любой территории, граничащей с наиболее опасным соседом, любое государство сосредотачивает новейшие виды вооружений.
«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Калининград не является «кинжалом». Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.
Ранее польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заверил, что в польском обществе нет стремления к реальному ревизионизму.
«Желание вкладываться в развитие запредельных территорий - западной Белоруссии, и западной Украины или Калининграда - в польском обществе нет. Никто не готов отдать свои налоги, чтобы развивать что-либо в Калининграде», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru