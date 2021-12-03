Главы Украины, Польши и Литвы призвали ужесточить санкции против России
Президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Польши Анджей Дуда и глава Украины Владимир Зеленский призвали Запад ужесточить санкции в отношении России из-за «продолжающейся агрессии против Украины» и газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление лидеров.
Главы государств призвали Москву к деэскалации напряженности и отводу войск от украинской границы, пишет «Свободная пресса».
Президенты также выразили обеспокоенность запуском «Северного потока-2». В заявлении говорится, что Литва, Польша и Украина намерены противостоять России, которая якобы использует энергетику как средство политического влияния. Также главы государств выразили готовность противиться монополизации европейского газового рынка, пишет Газета.ру.
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