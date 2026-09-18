Захарова рассказала о попытках сорвать голосование на выборах в РФ
В России фиксируются провокации вокруг избирательных участков, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По её словам, речь идёт как о действиях внутри страны, так и за рубежом. «Они уже идут. И на территории нашей страны — вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, огромного потока дезинформации и попыток повлиять различными способами на ход голосования», — указала представитель внешнеполитического ведомства.
Дипломат также указала на информационные атаки и попытки зарубежных стран снять с себя ответственность за обеспечение безопасности граждан.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ готова к выборам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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