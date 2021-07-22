СМИ: Калининградская область станет угрозой для НАТО

Ракеты дальнего действия, запущенные в случае конфликта России и НАТО из Калининградской области, будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса», пишет американский военный специалист Себастьян Роблин для 19FortyFive.

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По его словам, причиной войны между Россией и НАТО могут стать прибалтийские страны. В этом случае ракетные комплексы в Калининградской области будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву.

Роблин также отмечает и другие проблемы для сил Североатлантического альянса, среди которых - радары российской разведки, которые могут собирать стратегически важные разведданные, что помешает планам противника.

Ранее военный историк Евгений Норин ранее сказал в эфире НСН, что России не грозит прямой конфликт с НАТО, и тому есть причина.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НАТОКалининград
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