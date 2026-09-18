Туск заявил о рекордных потерях ВСУ

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что потери Вооруженных сил Украины достигли рекордных показателей, сообщает Interia.

Туск заявил о наступлении критического периода для безопасности Европы и Украины

Премьер-министр предрек Киеву катастрофически трудную зиму. «Наши украинские партнеры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 000. И это, конечно, рекорды», - указал Туск. Политик отметил, что при такой тенденции зима на Украине «может оказаться катастрофической».

Ранее Туск жестко раскритиковал президента республики Кароля Навроцкого после публикации спорного высказывания о возможных территориальных уступках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПольшаУкраина

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