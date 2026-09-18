Трамп анонсировал появление военной базы США в Польше

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social о значительном прогрессе в переговорах по созданию военной базы США в Польше.

Замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне

По его словам, место её размещения может быть объявлено в ближайшее время. Глава государства указал, что договорённости стали возможны благодаря «смелому руководству» президента Польши Кароля Навроцкого.

«Если это произойдет, местонахождение будет объявлено очень скоро. Это будет исторический шаг для нашего Большого американо-польского альянса», — отметил Трамп.

Ранее США выделили Польше военные кредиты на $4 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры