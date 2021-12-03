Литва попросила у ЕС поддержи в связи с блокировкой Китаем грузов

Министр отметил, что случай, когда санкции накладываются на отдельную страну ЕС, является беспрецедентным. Ландсбергис отметил, что Литва не имеет возможности ввести ответные меры, поскольку таможенные системы регулируются Еврокомиссией.

Ранее бизнесмены Литвы сообщили о проблемах с доставкой грузов в Китай из-за исключения из таможенных систем страны. Отношения между странами обострились после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.





