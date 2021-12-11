«С Европой или против Европы»: в Польше выдвинули ультиматум России

Польский премьер выдвинул Москве ультиматум, подчеркнув, что РФ «должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы».

Как отметил Моравецкий, Запад продемонстрирует свою слабость, если позволит запустить газопровод «Северный поток-2», который якобы «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — подчеркнул премьер.

