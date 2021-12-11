«С Европой или против Европы»: в Польше выдвинули ультиматум России
Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу», считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил в беседе с газетой la Repubblica.
Польский премьер выдвинул Москве ультиматум, подчеркнув, что РФ «должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы».
Как отметил Моравецкий, Запад продемонстрирует свою слабость, если позволит запустить газопровод «Северный поток-2», который якобы «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».
«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — подчеркнул премьер.
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