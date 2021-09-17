Литва обвинила Россию в сокращении поставок газа в ЕС из-за «Северного потока – 2»

По его словам, действия России направлены на то, чтобы ускорить запуск газопровода. Сокращение поставок привело к энергетическому кризису в ЕС, отметил Крейвис. В связи с этим он призвал Еврокомиссию как можно скорее решить вопрос увеличения поставок газа.

Он напомнил, что более десяти лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа. В данный момент, по мнению министра энергетики Литвы, ситуация в Европе усугубилась из-за общего курса ЕС на отказ от газа и повышения цен на энергоресурсы.

