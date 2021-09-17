Литва обвинила Россию в сокращении поставок газа в ЕС из-за «Северного потока – 2»
Россия намеренно снизила поставки газа в ЕС, чтобы оказать давление на Германию и другие страны Евросоюза в связи с запуском «Северного потока – 2». Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис, передает LRT.
По его словам, действия России направлены на то, чтобы ускорить запуск газопровода. Сокращение поставок привело к энергетическому кризису в ЕС, отметил Крейвис. В связи с этим он призвал Еврокомиссию как можно скорее решить вопрос увеличения поставок газа.
Он напомнил, что более десяти лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа. В данный момент, по мнению министра энергетики Литвы, ситуация в Европе усугубилась из-за общего курса ЕС на отказ от газа и повышения цен на энергоресурсы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом
- 47,5 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
- Задержан подозреваемый в подрыве отделения полиции в Воронежской области
- Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
- «Без стыда и совести»: Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах
- Литва обвинила Россию в сокращении поставок газа в ЕС из-за «Северного потока – 2»
- Путин призвал к сотрудничеству с временным правительством Афганистана
- Ученые РФ и ФРГ нашли еще один ген, влияющий на тяжесть COVID-19
- Песков прокомментировал сообщения об очередях на выборах в Госдуму
- Миллер: У России сто лет не будет проблем с запасами газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru