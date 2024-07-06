Грядут реформы? Новым президентом Ирана стал Пезешкиян

На втором туре выборов политик набрал 17 млн голосов. 


В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов. За лидерство боролись реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Выборы прошли в два этапа. Гражданам Ирана пришлось выбирать нового президента в связи с гибелью бывшего лидера страны Ибрахима Раиси в результате авиакатастрофы, которая произошла 19 мая 2024 года.

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НОВЫЙ ЛИДЕР

Стало известно, что новым президентом Ирана стал реформист Масуд Пезешкиян. По сообщениям Tehran Times, во втором туре выборов явка избирателей составила около 50%. Свои голоса отдали более 30 млн человек, из которых за Пезешкияна проголосовали примерно 17 млн, а за его соперника консерватора Саида Джалили — около 14 млн. Пезешкиян стал девятым избранным президентом современного Ирана.

Позже об его официальной победе на выборах объявил и избирком Ирана. Представитель избирательного штаба Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB рассказал, что во втором туре политик набрал не менее 53,6% голосов от общего числа.

Масуд Пезешкиан — политик реформистского толка, член иранского парламента последних пяти созывов. Ему исполнилось 69 лет. Пезешкиан —этнический азербайджанец. Он получил несколько высших образований, в том числе медицинское. Ранее занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами в 2001-2005 годах.

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Выборы президента Ирана в 2024 году прошли в два этапа, так как на первом туре ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов. Первый тур голосования состоялся еще 28 июня. Тогда избирательные участки были открыты с 08:00 часов утра до 00:30 часов ночи по московскому времени.

Реформист Пезешкиян лидировал уже на первом этапе. Тогда он обошел своего главного конкурента Джалили более чем на 1 млн голосов. Так, 28 июня за Пезешкиана проголосовали более 10,4 млн избирателей, а за консерватора — 9,4 млн.

В целом за право стать президентом Ирана боролись шесть кандидатов, в том числе мэр Тегерана Ализера Закани, вице-президент страны Газизаде Хашеми, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Но при этом, например, кандидатуры бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и экс-спикер парламента Али Лариджани не были одобрены для участия в выборах.

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Сам Масуд Пезешкиан уже не в первый раз был кандидатом в президенты Ирана, но в финальный тур голосования он попал впервые. Первый раз он пытался бороться за президентское кресло еще 12 лет назад, однако решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно. При этом второй раз, уже в ходе голосования на выборах 2021 года, его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана — высшей палаты парламента, которая следит за проведением выборов.

Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

ГИБЕЛЬ РАИСИ

Внеочередные выборы президента Ирана пришлось провести в связи с гибелью в авиакатастрофе бывшего лидера страны Ибрахима Раиси. Трагедия произошла несколькими месяцами ранее — 19 мая. Помимо президента и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, на борту вертолета также находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все находившиеся на борту люди погибли. Накануне трагедии иранская делегация посетила Азербайджан, откуда в день аварии и летел экипаж.

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Изначально сообщалось, что вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Однако позже стало известно, что самолет с Раиси сгорел. К месту происшествия сразу направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательная операция была сильно осложнена погодными условиями и рельефом местности.

По поручению президента России Владимира Путина, МЧС РФ направило в Иран спасателей. В состав группы вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости и вертолет BO-105 для поиска с воздуха.

Тяжелые погодные условия в зоне крушения вертолета Раиси подтвердил и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этом регионе было зафиксировано 7-10 баллов «верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности» с нижней кромкой 300-600 м и верхней границей 9-10 км.

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«Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение», - рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

При этом, по мнению заслуженного пилота РФ, летчика-испытателя Вадима Базыкина, причиной крушения вертолета Раиси мог стать человеческий фактор.

«Пилот точно знал где полетит. Если там гора 900 метров, он должен был быть на высоте 1800 метров. В самом крайнем случае +300 метров. Нужно грамотно работать с картами, в данном случае — с GPS», - объяснил он в интервью AIF.ru.

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Первая церемония прощания с Раиси прошла 21 мая в Тебризе. На центральной площади города собрались толпы людей, желающих проститься с президентом. После гроб с телом Раиси переправили в священный город Ком для другого прощального мероприятия.

22 мая прошла третья церемония прощания с Раиси в Тегеране. После этого состоялись похороны в родном городе погибшего президента Мешхеде. Позже тело поместили в мавзолей имама Резы. Россию на церемонии прощания с Раиси представил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сразу после гибели Раиси сообщалось, что основным приемником руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы может стать его сын Моджтабу Хаменеи. При этом обязанности президента страны до проведения выборов исполнял первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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Между тем СМИ предположили, что гибель президента Ирана может быть связана с борьбой за власть внутри республики. По данным турецкого издания Hürriyet, в Иране ведется борьба за власть в религиозном руководстве в связи с преклонным возрастом верховного лидера страны 84-летнего Али Хаменеи. Как отмечает газета, Раиси считался «одним из самых сильных кандидатов» на пост.

«Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи», - говорится в материале.

При этом директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что политическая система Ирана сможет выдержать внешнее давление, а у Запада нет ангажированных политиков внутри страны, через которых можно было бы повлиять на ситуацию в республике.

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«Иранская республика за 45 лет выработала систему сдержек и противовесов, она может выдерживать как внутреннее, так и внешнее давление. В стране есть духовный лидер, который принимает приоритетные решения. Это очень большая утрата (гибель Раиси и других политиков в авиакатастрофе — прим. НСН), но не думаю, что Иран в состоянии шока. Костяк правительства останется неизменным, не думаю, что стоит ждать беспорядков в стране. Наоборот, смерть президента приведет к общенациональному объединению», - объяснил он в беседе с НСН.

В свою очередь востоковед Каринэ Геворгян предположила, что Запад постарается вмешаться во внутренние дела Ирана, однако не сможет повлиять на исход выборов в стране.

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«Запад всегда вмешивался во внутренние дела Ирана и будет вмешиваться, постарается дестабилизировать внутреннюю обстановку, но не будет пытаться продвинуть своего кандидата на пост президента республики, это исключено», - добавила она в беседе с НСН.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что гибель иранского лидера Раиси является большой потерей, добавив, что он был надежным партером и прямым человеком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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