Грядут реформы? Новым президентом Ирана стал Пезешкиян

НОВЫЙ ЛИДЕР

Стало известно, что новым президентом Ирана стал реформист Масуд Пезешкиян. По сообщениям Tehran Times, во втором туре выборов явка избирателей составила около 50%. Свои голоса отдали более 30 млн человек, из которых за Пезешкияна проголосовали примерно 17 млн, а за его соперника консерватора Саида Джалили — около 14 млн. Пезешкиян стал девятым избранным президентом современного Ирана.

Позже об его официальной победе на выборах объявил и избирком Ирана. Представитель избирательного штаба Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB рассказал, что во втором туре политик набрал не менее 53,6% голосов от общего числа.

Масуд Пезешкиан — политик реформистского толка, член иранского парламента последних пяти созывов. Ему исполнилось 69 лет. Пезешкиан —этнический азербайджанец. Он получил несколько высших образований, в том числе медицинское. Ранее занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами в 2001-2005 годах.