Грядут реформы? Новым президентом Ирана стал Пезешкиян
На втором туре выборов политик набрал 17 млн голосов.
В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов. За лидерство боролись реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Выборы прошли в два этапа. Гражданам Ирана пришлось выбирать нового президента в связи с гибелью бывшего лидера страны Ибрахима Раиси в результате авиакатастрофы, которая произошла 19 мая 2024 года.
НОВЫЙ ЛИДЕР
Стало известно, что новым президентом Ирана стал реформист Масуд Пезешкиян. По сообщениям Tehran Times, во втором туре выборов явка избирателей составила около 50%. Свои голоса отдали более 30 млн человек, из которых за Пезешкияна проголосовали примерно 17 млн, а за его соперника консерватора Саида Джалили — около 14 млн. Пезешкиян стал девятым избранным президентом современного Ирана.
Позже об его официальной победе на выборах объявил и избирком Ирана. Представитель избирательного штаба Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB рассказал, что во втором туре политик набрал не менее 53,6% голосов от общего числа.
Масуд Пезешкиан — политик реформистского толка, член иранского парламента последних пяти созывов. Ему исполнилось 69 лет. Пезешкиан —этнический азербайджанец. Он получил несколько высших образований, в том числе медицинское. Ранее занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами в 2001-2005 годах.
Выборы президента Ирана в 2024 году прошли в два этапа, так как на первом туре ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов. Первый тур голосования состоялся еще 28 июня. Тогда избирательные участки были открыты с 08:00 часов утра до 00:30 часов ночи по московскому времени.
Реформист Пезешкиян лидировал уже на первом этапе. Тогда он обошел своего главного конкурента Джалили более чем на 1 млн голосов. Так, 28 июня за Пезешкиана проголосовали более 10,4 млн избирателей, а за консерватора — 9,4 млн.
В целом за право стать президентом Ирана боролись шесть кандидатов, в том числе мэр Тегерана Ализера Закани, вице-президент страны Газизаде Хашеми, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Но при этом, например, кандидатуры бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и экс-спикер парламента Али Лариджани не были одобрены для участия в выборах.
Сам Масуд Пезешкиан уже не в первый раз был кандидатом в президенты Ирана, но в финальный тур голосования он попал впервые. Первый раз он пытался бороться за президентское кресло еще 12 лет назад, однако решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно. При этом второй раз, уже в ходе голосования на выборах 2021 года, его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана — высшей палаты парламента, которая следит за проведением выборов.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.
ГИБЕЛЬ РАИСИ
Внеочередные выборы президента Ирана пришлось провести в связи с гибелью в авиакатастрофе бывшего лидера страны Ибрахима Раиси. Трагедия произошла несколькими месяцами ранее — 19 мая. Помимо президента и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, на борту вертолета также находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все находившиеся на борту люди погибли. Накануне трагедии иранская делегация посетила Азербайджан, откуда в день аварии и летел экипаж.
Изначально сообщалось, что вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Однако позже стало известно, что самолет с Раиси сгорел. К месту происшествия сразу направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательная операция была сильно осложнена погодными условиями и рельефом местности.
По поручению президента России Владимира Путина, МЧС РФ направило в Иран спасателей. В состав группы вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости и вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
Тяжелые погодные условия в зоне крушения вертолета Раиси подтвердил и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этом регионе было зафиксировано 7-10 баллов «верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности» с нижней кромкой 300-600 м и верхней границей 9-10 км.
«Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение», - рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости.
При этом, по мнению заслуженного пилота РФ, летчика-испытателя Вадима Базыкина, причиной крушения вертолета Раиси мог стать человеческий фактор.
«Пилот точно знал где полетит. Если там гора 900 метров, он должен был быть на высоте 1800 метров. В самом крайнем случае +300 метров. Нужно грамотно работать с картами, в данном случае — с GPS», - объяснил он в интервью AIF.ru.
Первая церемония прощания с Раиси прошла 21 мая в Тебризе. На центральной площади города собрались толпы людей, желающих проститься с президентом. После гроб с телом Раиси переправили в священный город Ком для другого прощального мероприятия.
22 мая прошла третья церемония прощания с Раиси в Тегеране. После этого состоялись похороны в родном городе погибшего президента Мешхеде. Позже тело поместили в мавзолей имама Резы. Россию на церемонии прощания с Раиси представил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сразу после гибели Раиси сообщалось, что основным приемником руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы может стать его сын Моджтабу Хаменеи. При этом обязанности президента страны до проведения выборов исполнял первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Между тем СМИ предположили, что гибель президента Ирана может быть связана с борьбой за власть внутри республики. По данным турецкого издания Hürriyet, в Иране ведется борьба за власть в религиозном руководстве в связи с преклонным возрастом верховного лидера страны 84-летнего Али Хаменеи. Как отмечает газета, Раиси считался «одним из самых сильных кандидатов» на пост.
«Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи», - говорится в материале.
При этом директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что политическая система Ирана сможет выдержать внешнее давление, а у Запада нет ангажированных политиков внутри страны, через которых можно было бы повлиять на ситуацию в республике.
«Иранская республика за 45 лет выработала систему сдержек и противовесов, она может выдерживать как внутреннее, так и внешнее давление. В стране есть духовный лидер, который принимает приоритетные решения. Это очень большая утрата (гибель Раиси и других политиков в авиакатастрофе — прим. НСН), но не думаю, что Иран в состоянии шока. Костяк правительства останется неизменным, не думаю, что стоит ждать беспорядков в стране. Наоборот, смерть президента приведет к общенациональному объединению», - объяснил он в беседе с НСН.
В свою очередь востоковед Каринэ Геворгян предположила, что Запад постарается вмешаться во внутренние дела Ирана, однако не сможет повлиять на исход выборов в стране.
«Запад всегда вмешивался во внутренние дела Ирана и будет вмешиваться, постарается дестабилизировать внутреннюю обстановку, но не будет пытаться продвинуть своего кандидата на пост президента республики, это исключено», - добавила она в беседе с НСН.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что гибель иранского лидера Раиси является большой потерей, добавив, что он был надежным партером и прямым человеком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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