Блинкен: Народу Ирана «стало только лучше» после смерти Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не скорбят по президенту Ирана Эбрахиму Раиси, который погиб в авиакатастрофе. Он также подчеркнул, что мир только выиграл после гибели Раиси. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Блинкен объяснил свои слова тем, что покойный президент Ирана был причастен к «ужасающим деяниям». Он предположил, что народу Ирана «стало только лучше» после смерти их президента.