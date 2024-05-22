Блинкен: Народу Ирана «стало только лучше» после смерти Раиси
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не скорбят по президенту Ирана Эбрахиму Раиси, который погиб в авиакатастрофе. Он также подчеркнул, что мир только выиграл после гибели Раиси. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Блинкен объяснил свои слова тем, что покойный президент Ирана был причастен к «ужасающим деяниям». Он предположил, что народу Ирана «стало только лучше» после смерти их президента.
Госсекретарь также отметил, что США не планировала объявлять минуту молчания в память о Раиси в ООН.
Вертолет президента Ирана разбился 19 мая. Его останки, а также обломки вертолета нашли утром 20 мая недалеко от иранской деревни Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Все находившиеся на борту погибли, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru