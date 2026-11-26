Парламентарий отметил, что в настоящее время СНГ и другие похожие объединения подвергаются атакам и попыткам разукрупнения.

«В тот момент, когда некоторые участники этих объединений, например, такие, как Армения при Пашиняне, пытаются сбежать из евразийского союза в европейский, присоединение к нам новых участников укрепляет Содружество», — указал он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что опыт совместного пребывания в СССР повлиял на отношения между странами СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

