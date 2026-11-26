В Госдуме высказались о новом кандидате на вступление в СНГ
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что вступление Ирана в СНГ сыграло бы положительную роль. Об этом пишет «Лента.ру».
Парламентарий отметил, что в настоящее время СНГ и другие похожие объединения подвергаются атакам и попыткам разукрупнения.
«В тот момент, когда некоторые участники этих объединений, например, такие, как Армения при Пашиняне, пытаются сбежать из евразийского союза в европейский, присоединение к нам новых участников укрепляет Содружество», — указал он.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что опыт совместного пребывания в СССР повлиял на отношения между странами СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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