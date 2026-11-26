Возгорание произошло на НПЗ «Славянск-Эко» в Краснодарском крае
Возгорание произошло на НПЗ «Славянск-Эко» в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА. Об этом компания сообщила в своём канале в «Максе».
Отмечается, что повреждения резервуаров хранения нефти привели к розливу.
«В настоящий момент основные усилия направлены на ликвидацию непосредственных последствий.. После завершения этих первоочередных мероприятий станет возможной детальная оценка новых повреждений», - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба Кубани, из-за атаки БПЛА в Славянском районе пострадали четыре человека.
Ранее в Ростовской области из-за массированной комбинированной атаки ВСУ работу приостановил Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО «НЗНП»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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