Микрозаймы от микрофинансовых организаций (МФО) — это абсолютно легально, так как закон не ограничивает срок микрозайма. Об этом НСН рассказал гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

Микрозаймы на тысячу лет начали выдавать россиянам для обхода требований регулирования, сообщили в Центробанке. Об этом рассказал глава департамента небанковского финансирования регулятора Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Крылов раскрыл, почему такое вообще возможно.

«На самом деле это легально, потому что это право стороны. У нас закон не ограничивает срок. То есть если нет прямого указания на краткосрочность, то, пожалуйста, это может быть на любой срок. Поэтому существовали кредитные линии, которые раньше использовались именно юридическими лицами. Поэтому это просто аналогия с физическими лицами», — рассказал он.