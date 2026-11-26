Расплачиваться детям? Почему МФО начали выдавать займы на тысячу лет
Сергей Крылов раскрыл НСН, что микрозаймы, даже если они были выданы на тысячу лет, не переходят автоматически детям или родственникам заемщиков, если те не вступили в наследство.
Микрозаймы от микрофинансовых организаций (МФО) — это абсолютно легально, так как закон не ограничивает срок микрозайма. Об этом НСН рассказал гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Микрозаймы на тысячу лет начали выдавать россиянам для обхода требований регулирования, сообщили в Центробанке. Об этом рассказал глава департамента небанковского финансирования регулятора Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Крылов раскрыл, почему такое вообще возможно.
«На самом деле это легально, потому что это право стороны. У нас закон не ограничивает срок. То есть если нет прямого указания на краткосрочность, то, пожалуйста, это может быть на любой срок. Поэтому существовали кредитные линии, которые раньше использовались именно юридическими лицами. Поэтому это просто аналогия с физическими лицами», — рассказал он.
При этом он раскрыл, может ли такой займ передаваться от родителей к детям, учитывая, что срок займа явно больше человеческой жизни.
«Нет, это уже вопрос наследственного права. Смотрите, размер займа значения не имеет, как и не имеет значения срок займа. Если мы говорим о наследовании, то кредит сам по себе не может перейти по наследству, потому что кредит — это договор между двумя конкретными субъектами: физическим лицом и микрофинансовой организацией. Наследник же не является стороной договора. Но если он вступает в наследство, то отвечает по обязательствам наследодателя после его смерти. Но просто так замена лица в договоре не происходит», — подытожил он.
Ранее Крылов раскрыл НСН, что одобрение по микрозаймам не должно быть целью россиян, так как большинство просителей не могут их выплатить.
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