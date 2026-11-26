От Сталина до Экибастуза: Актер Александр Устюгов о рокерах и ролях правителей
Александр Устюгов в эфире НСН объяснил, почему боялся играть Сталина, анонсировал четыре винила с Высоцким и назвал театральным потрясением спектакль Сукачева.
Музыка: От «Алисы» до «Экибастуза»
Актер театра и кино Александр Устюгов, известный всей стране по главной роли в «Ментовских войнах», в интервью НСН рассказал о своей группе «Экибастуз» и рок-предпочтениях, а также раскрыл секреты ролей Сталина и Ивана Грозного.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Последний ноябрьский уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов в столице. Так, группа The Hatters представит в Москве сразу два больших шоу. Столичных фанатов также порадуют «Ва-Банкъ», «Крематорий», «Нейромонах Феофан», Uma2rman и «Аффинаж».
«Пикник» и Сергей Галанин выступят в Санкт-Петербурге, Екатеринбург увидит в выходные «Ленинград», «Алису» и Вячеслава Бутусова, который также выступит в Нижнем Тагиле. «Звери» отправятся в Пензу и Тамбов, «Чиж&Co» – в Ижевск и Набережные Челны, а «Чайф» задаст оранжевое настроение Минску.
Ну а Александр Устюгов рассказал о группе «Экибастуз», созданной в 2015 году.
«Экибастуз - это мой родной город, и для меня это некий иероглиф. Я где-то услышал, что в японском языке есть иероглиф, который отображает все самое первое, что человек испытал и что повлияло на его дальнейшую жизнь. Для меня этот иероглиф сложился в слово «Экибастуз» - в дань моему городу, моему детству. Группа «Экибастуз» существует уже 11-й год и есть еще проект под названием «Оркестр имени Александра Устюгова» под управлением Влада Елистратова, в рамках которого мы играем песни Владимира Высоцкого в оркестровой обработке. Сейчас это основной проект, потому что мы расписали гастроли на два года вперед. А 28 ноября состоится особый концерт, на котором будет записан альбом с участием зрителей. Я так понимаю, что в итоге будет аж четыре пластинки. Там будут и вопросы, и ответы, дыхание, молчание зрителей, аплодисменты, какие-то реплики живые, все это останется», - заинтриговал актер.
Он также рассказал о своих рок-предпочтениях.
«Как и и большинство советских детей я вырос на русском роке. «Алиса», «ДДТ», «Кино», Гарик Сукачев - это были ориентиры. Ну и плюс вся западная музыка, которая хлынула как раз в тот период, когда я был юн. И The Beatles, и Led Zeppelin – все это мы слушались по много раз, цитировали, повторяли, играли», - отметил Устюгов, добавив, что собирается послушать новый альбом Константина Кинчева.
Театр: От Высоцкого до Сукачева
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль Антона Яковлева «Дальше – тишина» в Театре Гоголя и «Предложение» с Александром Домогаровым и Максимом Авериным в Театре Российской Армии.
Театралы Петербурга увидят спектакль театра «Современник» «203-205», а в Нижнем Новгороде активно скупали билеты на постановку Ляйсан Утяшевой «Ноль».
Александр Устюгов отметил, что пока не играет в театре, вновь указав на Высоцкого.
«Театр сейчас не присутствует в моей жизни, потому что есть два важнейших проекта, связанных с музыкой. И Владимир Семенович (Высоцкий - прим. НСН) — это тоже для меня театр. Хоть это и концерт, но по накалу, по смыслам, по существованию на сцене это очень близко к театру. За эти свои проекты я радею и переживаю, и отказываюсь сейчас от театральных постановок, которые мне предлагают. Хотя я уверен, что возникнет еще какой-то промежуточный проект между театром и музыкой, который я придумаю, воплощу и буду также болеть, переживать и жить им», - объяснил он.
При этом актер похвалил спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН» (на фото), добавив, что не смотрел скандальный «Гамлет» с Юрой Борисовым.
«Спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН» - это потрясающая работа. Честно говоря, это мое театральное потрясение, одно из самых ярких за последнее время. Мне нравится и это произведение, и то, как это сделано - нежно, тонко, с иронией, с юмором, с чувством. Хочу высказать Игорю Ивановичу свой восторг и низкий поклон за эту работу, очень рекомендую», - подчеркнул Устюгов.
Кино: Сталин и голливудская «жатва»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет голливудский блокбастер «Голодные игры. Рассвет жатвы», уже бьющий рекорды по сборам. Еще одной интересной новинкой станет российский исторический фильм «Александр I».
Александр Устюгов рассказал, как играл Сталина в фильме «Любовь Советского Союза» и Ивана Грозного в еще не вышедшей картине от создателя «Бумера» Петра Буслова.
«Честно говоря, Сталина я боялся играть, хотя мне до этого несколько раз предлагали. Я не был готов внутренне, потому что огромная конкуренция, огромное количество людей играли Сталина, а те роли, которые мне предлагали, это была какая-то внешняя атрибутика, плакатная. В фильме «Любовь Советского Союза» был больший разбег. Соглашаясь на эту роль, помимо любопытства, было огромное количество рисков, и легче было не согласиться с этим, но мы вошли в эту работу. Моим обязательным условием было то, что мы это будем делать в паре с потрясающим художником по гриму Петром Горшениным, который делал Высоцкого, он один из лучших у нас в пластическом гриме. Здесь было необходимо портретное сходство, а разрушить все эти стереотипы кинообразов Сталина - это была задача номер два. С Грозным уже какие-то амбиции зашкаливали. В этом фильме мне предложили другую роль, но, посмотрев сценарий, я сказал Буслову: «Давай мне Грозного», на что он сказал: «Да нет, Грозного мне любой сыграет». Нет-нет, извините, как это любой? Я тут уже по царям пошел, как говорится. Было интересно попробовать, там это важнейшая роль и надеюсь, что у меня все это получилось. Я жду премьеры», - подчеркнул он.
Актер также рассказал, что сейчас снимается в исторической драме «Даниил Московский», и назвал свой любимый фильм.
«Если говорить про кино, наверное, самая моя любимая работа — это «Отцы и дети», потому что она еще снималась на кинопленку. Это и абсолютно другая кинодисциплина, другие творческие подходы и временные параметры съемки. Я это застал и несказанно этому рад. Считаю это очень неплохой работой», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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