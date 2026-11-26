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Актер театра и кино Александр Устюгов, известный всей стране по главной роли в «Ментовских войнах», в интервью НСН рассказал о своей группе «Экибастуз» и рок-предпочтениях, а также раскрыл секреты ролей Сталина и Ивана Грозного.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Последний ноябрьский уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов в столице. Так, группа The Hatters представит в Москве сразу два больших шоу. Столичных фанатов также порадуют «Ва-Банкъ», «Крематорий», «Нейромонах Феофан», Uma2rman и «Аффинаж».

«Пикник» и Сергей Галанин выступят в Санкт-Петербурге, Екатеринбург увидит в выходные «Ленинград», «Алису» и Вячеслава Бутусова, который также выступит в Нижнем Тагиле. «Звери» отправятся в Пензу и Тамбов, «Чиж&Co» – в Ижевск и Набережные Челны, а «Чайф» задаст оранжевое настроение Минску.

Ну а Александр Устюгов рассказал о группе «Экибастуз», созданной в 2015 году.

«Экибастуз - это мой родной город, и для меня это некий иероглиф. Я где-то услышал, что в японском языке есть иероглиф, который отображает все самое первое, что человек испытал и что повлияло на его дальнейшую жизнь. Для меня этот иероглиф сложился в слово «Экибастуз» - в дань моему городу, моему детству. Группа «Экибастуз» существует уже 11-й год и есть еще проект под названием «Оркестр имени Александра Устюгова» под управлением Влада Елистратова, в рамках которого мы играем песни Владимира Высоцкого в оркестровой обработке. Сейчас это основной проект, потому что мы расписали гастроли на два года вперед. А 28 ноября состоится особый концерт, на котором будет записан альбом с участием зрителей. Я так понимаю, что в итоге будет аж четыре пластинки. Там будут и вопросы, и ответы, дыхание, молчание зрителей, аплодисменты, какие-то реплики живые, все это останется», - заинтриговал актер.

Он также рассказал о своих рок-предпочтениях.

«Как и и большинство советских детей я вырос на русском роке. «Алиса», «ДДТ», «Кино», Гарик Сукачев - это были ориентиры. Ну и плюс вся западная музыка, которая хлынула как раз в тот период, когда я был юн. И The Beatles, и Led Zeppelin – все это мы слушались по много раз, цитировали, повторяли, играли», - отметил Устюгов, добавив, что собирается послушать новый альбом Константина Кинчева.

