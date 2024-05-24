Телеграм: Гибель Раиси и просрочка Зеленского

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США накажут Грузию за принятие закона об иностранных агентах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. На прошлой неделе парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении, а президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето. В стране продолжились массовые акции протеста противников закона. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не должны допустить «украинизации» Грузии, а для этого государству нужна прозрачность финансирования неправительственных организаций.

«Всевидящее око» наблюдает за морализаторством американцев:

«США никак не могут отказаться от такой привлекательной роли мерила справедливости и Гласа Божьего. Обещанные санкции грузинам они готовят с формулировкой: в отношении лиц, которые "несут материальную ответственность за нанесение ущерба демократии, правам человека и безопасности Грузии". Очень хочется спросить, какое вообще их дело, что там происходит с демократией и безопасностью в Грузии? Почему этим занимаетесь вы, когда этим должны заниматься грузины, живущие в собственном суверенном государстве? Впрочем, своими действиями США исключительно хорошо доказывают необходимость закона об иноагентах, вокруг которого разгорелся весь сыр-бор. Причем не только в Грузии, а вообще везде. Чтобы максимально лишить США возможности распоряжаться суверенными делами других государств».

США могут предоставить Грузии крупный пакет экономической и военной помощи, если страна откажется от антизападного курса. Согласно разработанному в Вашингтоне законопроекту, который в ближайшее время должен поступить в Конгресс, в случае отказа Тбилиси от закона об иноагентах США начнут переговоры с Грузией о создании преференциального торгового режима и либерализации визового режима. Кроме того, Вашингтон готов передать Тбилиси вооружение и технику.

«Россия не Европа» объясняет, почему американцы делают акцент именно на вооружении:

«Во-первых, чтобы заинтересовать руководство страны возможностью поставок американского оружия на привлекательных для Тбилиси условиях (перевооружение грузинской армии современными образцами натовского вооружения пока еще полностью не завершено). Во-вторых, и, на наш взгляд, это главное, отказ правительства от этой сделки даст оппозиции прекрасный повод для обвинения "Грузинской мечты" в госизмене – мало того, что закон об иноагентах готовы принять, да еще от американского оружия отказались – явно хотят сдать страну русским оккупантам. Прекрасный повод для организации массовых беспорядков и силового свержения правительства "на законной патриотической основе" в целях спасения "грузинской государственности", благо Грузия имеет более чем богатый опыт политических переворотов в современной истории. Древние греки говорили: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". Для "Грузинской мечты" американское предложение как раз именно такой случай».

«Мышь в овощном» подчеркивает, что Вашингтон окончательно наплевал на приличия:

«Идею, согласно которой спасти демократию в Грузии можно лишь американскими финансовыми вливаниями (читай – вербовкой и коррумпированием местных политиков и чиновников), сложно назвать оригинальной – именно так все это и работает. Но сама откровенность, с которой за океаном выдают подобные вещи в эфир, безусловно, заслуживает внимания. Наши "партнеры" совсем перестают переживать относительно внешней стороны своих геополитических интервенций? Что же: подобную открытость можно исключительно приветствовать. Меньше масок у них – меньше иллюзий у нас, а значит – и меньше ошибок».

Политолог Юрий Баранчик пытается постичь логику грузинского президента:

«Президент Грузии наложила вето на законопроект "об иноагентах". Саломе Зурабишвили заявила, что закон по своей сути и духу является российским и призван "отдалить Грузию от Европы". По ее словам, он противоречит грузинской конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на европейском пути Грузии. У партии власти достаточно голосов, чтобы вето преодолеть. В таком случае его подпишет и опубликует спикер парламента. В ЕС принят закон об иноагентах. Получается, что ЕС не соответствует европейским стандартам? Там люди с хорошими лицами все объясняют просто. Есть хорошие законы об иноагентах – американский и европейский. Они правильные, со всем уважением принятые, обсужденные специалистами в настоящих парламентах и не имеющие изъянов, потому что там совершенная система законов, сдержки и противовесы, независимость властей и все вот это вот. А есть российская версия этих законов. Она якобы совсем не такая, плохая, извращенная, античеловечная, антисвободная, автократичная. Ее и распространяет Путин по миру, чтобы подорвать демократию во всем мире».

«Разумная Россия» отмечает, что гражданка Франции Зурабишвили пригласила французского президента Эммануэля Макрона в Грузию, чтобы он сыграл роль спасителя:

«У Макрона сейчас, мягко говоря, не очень приятным образом обстоят дела с репутацией на международной арене. Заброшенные проблемы, которые периодически приводят к вспышкам народных восстаний, давят на президента, испытывающего на себе наполеоновский образ в погоне за вниманием. Обрушившаяся со стороны европейских соседей критика явно никак не способствует продвижению образа "борца за слабых" в лице Макрона и всей Франции. <…> Саломе не просто объявила в интервью французской газете La Tribune о приглашении Макрона. Она попыталась максимально превозвысить его возможный визит, наградив Макрона статусом "спасителя", который должен "окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния". Таким образом, президента Франции пытаются представить в виде важнейшей фигуры в распространении европоцентризма на постсоветские страны».

