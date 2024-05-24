Телеграм: Гибель Раиси и просрочка Зеленского
Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана, стала главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны, которое затмило и беспорядки в Грузии, и окончание полномочий Зеленского, и обвинения МУС в адрес руководства Израиля...
Зеленский и его срок
В понедельник истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции Украины, очередные президентские выборы должны были состояться в конце марта 2024 года, а 20 мая новый глава государства должен был принять присягу, но Зеленский отменил выборы из-за военного положения. Украинским депутатам от оппозиционных партий запретили обращаться в Конституционный суд с запросами о легитимности президента.
«Историк-алкоголик» объясняет, почему Зеленский боится обращений в Конституционный суд:
«Там [в конституции] есть разночтения: не совсем понятно, может ли президент оставаться на посту даже после истечения полномочий, вплоть до избрания нового, а такая норма есть, либо его должен заменить спикер Верховной рады, такая норма тоже есть. В этом и суть проблемы легитимности. Разъяснение мог быть дать Конституционный суд. И Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Китае поэтому поводу подколол Зеленского. На вопрос о легитимности президента Украины после 20 мая Путин заявил, что ответ должна дать политическая и правовая система Украины, в том числе Конституционный суд. Юмор ситуации в том, что Зеленский не обращается в Конституционный суд. А почему? А потому что его подвели американцы. В 2020 году КС Украины вступил в конфликт с президентом из-за полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины. НАБУ – орган внешнего управления страной, подчинялся практически напрямую Вашингтону имел дублирующие полномочия практически с любым силовым ведомством, КСУ нашел в этом противоречие и сильно их подрезал. Глава самой незалежной страны на свете тут же получил здоровенный пендель из Вашингтона с обещанием прекратить финансовую помощь, с такой же угрозой выступил и МВФ. Из-за чего Зеленский полтора года конфликтовал с КСУ, своими указами распускал его и увольнял председателя, хотя таких прав по конституции не имеет. КС отменял эти постановления и так далее. Конфликт утих, но не закончился с началом боевых действий. И теперь президент Украины просто боится обращаться в суд за разъяснением норм конституции, так как ответ непредсказуем. Поэтому и находится в состоянии правовой неопределенности».
«338» комментирует заявление Брюсселя о признании Евросоюзом легитимности Зеленского:
«Заявление об отсутствии сомнений в ЕС и у коллективного Запада в целом в легитимности громадянина Зеленского, которого продолжают именовать "президент Украины", лежит в одной плоскости с декларацией "на Украине нет нацизма". Надо ли упоминать, что все имеющиеся структуры, завязанные на мониторинг человеческого измерения (выборы, права человека, демократия), создававшиеся в Хельсинки в 1975 году и позднее, вновь подтвердили, что они не просто в кризисе, они просто пустое место? Практика, в общем, старая и известная: одних оценивать как "демократии", других как "молодые демократии", третьих как "автократия/тирания/etc". Аналогичным образом обстоит картина вокруг МУС, трибуналов и прочих институтов. Уже не может быть речи о "политике приоткрытой форточки" с европейскими институтами – разговаривать с ними просто не о чем».
«КРЫМИНФОРУМ zov» напоминает, какие обещания давал Зеленский пять лет назад:
«Пять лет назад он вступил в должность президента Украины, и вот что клоун обещал во время своей инаугурации: "Наша первостепенная задача – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей?" Мы увидели, на что готов Зеля, а именно – пустить своих граждан на мясо. Сегодняшний рейтинг Зеленского – 17%. Без комментариев».
«РосСкандал» подводит итоги президентства:
«Коронованный 20 мая 2019 года "президент мира" добился за 5 лет невероятных результатов! Стал первым в истории Вселенной хуторалиссимусом! По указке англосаксов развязал войну, лег под неонацистов и развалил Украину! Окромя того, благодаря "гению" карлика население UA сократилось с 42 до 25 млн! Сотни тысяч украинцев за пару лет прокручены через мясорубку! Миллионы сбежали, не желая умирать за интересы НАТО и банды во главе с Зелебобой! Актеришка сыграл главную и худшую роль! В аду Зеле обязательно поаплодируют. А вот оставшиеся в живых украинцы проклянут в веках…»
«Русский инженер» дает совет украинцам:
«Украина просроченного Зели стремительно превращается в концлагерь. Теперь отказаться от эвакуации тоже нельзя. Либо эвакуация, либо смерть тюрьма по обвинению в коллаборационизме. Действительно, "мы не рабы, вильна краина, а вот в России…" Но настроения там меняются стремительно. Полицейским уже начали приходить приказы высвободить часть личного состава для отправки на фронт. Даю им подсказку, пока не поздно, создавайте очаги сопротивления, уходите на дно, саботируйте эти распоряжения. Заменить вас и ловить будет некому. Надо совсем немного продержаться».
Иран и его боль
Вечером в воскресенье в авиакатастрофе в Восточном Азербайджане погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Вместе с ним в потерпевшем крушение вертолете находились глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и сотрудник охраны. Никто не выжил.
«АДЕКВАТ Z» не верит в теракт:
«Что касается допущенного уже многими возможного внешнего следа в катастрофе в иранских горах, то позволю себе в его наличие не поверить. Покушение на главу государства с учетом всех текущих контекстов не может иметь никаких других целей, чем форсированное сваливание региона в очень большую войну с непредсказуемыми глобально, а не локально последствиями. Ни одно из государств, которое гипотетически могло бы покушение исполнить, объективно не может быть заинтересовано в такой хаотизации и близко: одних последствиями очень больно опалит, других просто сожжет. Поэтому возможного выгодоприобретателя на государственном уровне я здесь не вижу. А где нет мотива, там и дела быть не должно. За всем, что сейчас может заявить по теме иранская власть, конечно, следим – и следим в понимании, что если чужие уши вдруг все же вылезут, то вопроса, реагировать или нет на все деньги, перед Ираном стоять не будет. Но до того, как иранцы разберутся с причинами катастрофы официально, я бы не советовал спешить с любыми далеко идущими гипотезами – в мире и без того очень нервно».
Владимир Аватков полагает, что с иранским президентом ситуация сложилась странная:
«Странная не только потому, что случай сам по себе – вопиющий, но и в связке с другими событиями. Непонятным заговором в Турции, например, после которого последовала неоднозначная речь Р.Т. Эрдогана о "кукловодах". На Ближнем Востоке будто бы последовательно убирают союзников России, ведь две упомянутые страны – как минимум участницы Астанинского процесса по Сирии, как максимум – незападной "коалиции", отстаивающей право полицентричного мира на существование. К слову, для Турции случившееся, как и для России, событие очень негативного порядка. Еще лет 10 назад можно было бы говорить о том, что инцидент спровоцирует ослабление стратегического соперника Турции. Сейчас же подорвана стабильность, скорее, стратегического союзника».
«Иранская политика» рассуждает о последствиях гибели Раиси для Ирана:
«У этого события несколько последствий. 1. Краткосрочное – временная потеря управления над исполнительной властью. Вообще в Иране уже была подобная ситуация, когда в 1981 г. с перерывом в три недели террористы устроили две атаки сначала на правительство премьера Раджаи, а дальше на правительство премьера Бахонара. Тогда система справилась с проблемой, был выбран новый президент Али Хаменеи, который пробыл президентом два срока. А с 1989 г. стал Верховным руководителем. Так что некоторый опыт решения такого рода проблем у иранской системы власти есть. 2. Долгосрочное – потеря потенциального преемника Али Хаменеи. Раиси шел на президентские выборы 2021 года как человек, который в будущем мог занять место Али Хаменеи, ради него сильно ограничили конкуренцию на выборах, убрав не только хоть сколько-нибудь потенциально опасных кандидатов-реформаторов и умеренных, но и консерваторов типа Али Лариджани, Али Мотаххари и им подобных. Хаменеи может, конечно, определить как преемника своего сына Моджтабу, только это опасный ход уже лично для него, потому что возникнет вопрос по поводу того, а зачем вообще монархию свергали. <…> В целом иранская система должна справиться с этим кризисом. Президент в Иране не глава государства, а глава исполнительной власти, потому сильно систему трясти не будет».
«Дежурный по Ирану» соглашается, что особых потрясений в Иране гибель президента не вызовет:
«Президент – это только второй по значимости человек в стране после духовного лидера. Его и так стабильно меняют раз в 8 лет. Более того, Раиси – это еще и далеко не самый яркий и харизматичный президент в истории Ирана. Скорее успешный функционер от консерваторов. Главный риск – это возможное восприятие гибели президента протестно настроенными массами как сигнала к действию. Мол, президента нет, ненавистная система шатается – пора выходить на улицу. Тем более, что последние месяцы полиция нравов начала лютовать на улицах городов Ирана похлеще прежнего, и возмущения среди народа хватает. Однако пока я бы не переоценивал эту вероятность. Мне кажется, что гибель президента – это не та эмоция, которая должна сильно всколыхнуть иранское общество. Все-таки не Хаменеи умер».
«Вокруг Каспия» пишет, что велика вероятность того, что новым президентом Ирана станет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф:
«Семь лет он занимал пост мэра Тегерана, до этого столько же возглавлял иранскую полицию (1999-2005), период ирано-иракской войны заканчивает в должности командира дивизии. Интересный момент биографии – в 1984 году он был назначен главой строительно-инженерного подразделения КСИР. Под его руководством достроили 165-километровую железную дорогу, соединяющую Мешхед и Серахс. Одним словом, опытный "технократ"».
Фадеев и его никабы
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов. Фадеев отметил, что никабы, полностью закрывающие лица женщин, запрещены даже в некоторых странах Центральной Азии.
Член СПЧ Марина Ахмедова приводит аргументы за запрет никабов:
«Никаб – форма "одежды", которая закрывает лицо и ставит в неравное положение женщин в никабах и обычных граждан. Последние выходят из дома, и каждое их движение фиксируется камерой. Чуть что не так – твое лицо распознано, получи штраф. Совсем в иной ситуации оказываются женщины в никабах. Иди попробуй распознай ее лицо. А в условиях военного времени никаб может просто стать маскировкой врага. Они должны быть запрещены. В странах Азии, откуда к нам приезжают и надевают тут на себя никабы, они не приветствуются или запрещены. Так почему же у нас так можно? Не говоря уже о том, что один вид женщины в никабе пугает, особенно детей».
«Темник» ссылается на европейский опыт:
«Результаты похожих запретов в европейских странах говорят следующее: в итоге усиливается маргинализация мусульманских групп, что только мешает их интеграции. А в российских условиях к тому же все ложится на дискурс о многонациональности. Поэтому потенциальный запрет никабов (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) будет задачей со звездочкой для исполнителей».
Политолог Кирилл Семенов просит тщательнее выбирать формулировки:
«Если вопрос запрета ношения никаба поднят из соображений безопасности, то тогда следует рассматривать его в одном пакете с запретом на ношение, допустим, медицинских масок вместе с капюшоном и исключить из контекста обсуждения само слово "никаб". Просто запретить никаб как некий "символ радикализма" – это очень рискованный посыл. Потом можно запретить и произнесение слов "Аллаху Акбар", которые произносятся в молитвах и призывах на молитву, как "символ радикализма", потом хиджаб и еще что-то, а потом кому-то покажется, что сами по себе мечети – это признак радикализма и еще много чего. А если женщина носит платок и медицинскую маску, будет ли это считаться никабом и признаком радикализма? О том, что в исламе признак радикализма, а что нет, должны решать исламские ученые. А если речь о безопасности, то тогда это должно касаться любой одежды, которая закрывает лицо и голову, а не только никабов».
«ЦАРЬ КАЗАНСКИЙ» тоже обращается к теме медицинских масок:
«С аргументами в пользу безопасности есть одна большая проблема: медицинская маска, которую надевают при входе в метро, тоже подходит под критерии никаба. Как отделить одно от другого на языке нормативно-правовых актов? Сформулированного ответа в публикациях не эту тему не видно. Подозреваю, что в случае запрета те семьи, где практикуется никаб, с легкостью перейдут на медицинские маски. И сейчас таких девушек периодически вижу».
«Мейстер» следит за тем, как исламское духовенство реагирует на инициативу Фадеева:
«Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, не поддерживая использование никаба, заметил, что попытки его запрета будут "расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии" в отношении ислама. Россия – это государство, где бережно относятся к религиозным чувствам граждан, поэтому радует, что данная дискуссия ведется предельно дипломатично и с открытостью сторон. Только так и можно решить вопрос, давно ставший интернациональным – о ношение бурки и никаба дискутируют во многих странах мира, отмечая, что ношение этих головных уборов мешает идентификации граждан и часто связано с последователями радикальных течений ислама. Что касается сути вопроса, то доводы Фадеева кажутся убедительными. Узбекистан запретил ношение никаба в общественных местах в 2023 году, в Таджикистане ограничено использование даже более открытого хиджаба. Ограничения есть в Египте, Тунисе, Индонезии и Боснии, а в Марокко его нельзя даже продавать. Почему запрет или ограничения на его использование в России, где он чужд для местных мусульман, должно вызвать недовольство отечественных или заграничных последователей ислама, кажется непонятным. Равняться же на радикалов от какой-либо конфессии, боясь их обидеть, это верный путь к их усилению, со всеми вытекающими последствиями».
Грузия и ее иноагенты
США накажут Грузию за принятие закона об иностранных агентах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. На прошлой неделе парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении, а президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето. В стране продолжились массовые акции протеста противников закона. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не должны допустить «украинизации» Грузии, а для этого государству нужна прозрачность финансирования неправительственных организаций.
«Всевидящее око» наблюдает за морализаторством американцев:
«США никак не могут отказаться от такой привлекательной роли мерила справедливости и Гласа Божьего. Обещанные санкции грузинам они готовят с формулировкой: в отношении лиц, которые "несут материальную ответственность за нанесение ущерба демократии, правам человека и безопасности Грузии". Очень хочется спросить, какое вообще их дело, что там происходит с демократией и безопасностью в Грузии? Почему этим занимаетесь вы, когда этим должны заниматься грузины, живущие в собственном суверенном государстве? Впрочем, своими действиями США исключительно хорошо доказывают необходимость закона об иноагентах, вокруг которого разгорелся весь сыр-бор. Причем не только в Грузии, а вообще везде. Чтобы максимально лишить США возможности распоряжаться суверенными делами других государств».
США могут предоставить Грузии крупный пакет экономической и военной помощи, если страна откажется от антизападного курса. Согласно разработанному в Вашингтоне законопроекту, который в ближайшее время должен поступить в Конгресс, в случае отказа Тбилиси от закона об иноагентах США начнут переговоры с Грузией о создании преференциального торгового режима и либерализации визового режима. Кроме того, Вашингтон готов передать Тбилиси вооружение и технику.
«Россия не Европа» объясняет, почему американцы делают акцент именно на вооружении:
«Во-первых, чтобы заинтересовать руководство страны возможностью поставок американского оружия на привлекательных для Тбилиси условиях (перевооружение грузинской армии современными образцами натовского вооружения пока еще полностью не завершено). Во-вторых, и, на наш взгляд, это главное, отказ правительства от этой сделки даст оппозиции прекрасный повод для обвинения "Грузинской мечты" в госизмене – мало того, что закон об иноагентах готовы принять, да еще от американского оружия отказались – явно хотят сдать страну русским оккупантам. Прекрасный повод для организации массовых беспорядков и силового свержения правительства "на законной патриотической основе" в целях спасения "грузинской государственности", благо Грузия имеет более чем богатый опыт политических переворотов в современной истории. Древние греки говорили: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". Для "Грузинской мечты" американское предложение как раз именно такой случай».
«Мышь в овощном» подчеркивает, что Вашингтон окончательно наплевал на приличия:
«Идею, согласно которой спасти демократию в Грузии можно лишь американскими финансовыми вливаниями (читай – вербовкой и коррумпированием местных политиков и чиновников), сложно назвать оригинальной – именно так все это и работает. Но сама откровенность, с которой за океаном выдают подобные вещи в эфир, безусловно, заслуживает внимания. Наши "партнеры" совсем перестают переживать относительно внешней стороны своих геополитических интервенций? Что же: подобную открытость можно исключительно приветствовать. Меньше масок у них – меньше иллюзий у нас, а значит – и меньше ошибок».
Политолог Юрий Баранчик пытается постичь логику грузинского президента:
«Президент Грузии наложила вето на законопроект "об иноагентах". Саломе Зурабишвили заявила, что закон по своей сути и духу является российским и призван "отдалить Грузию от Европы". По ее словам, он противоречит грузинской конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на европейском пути Грузии. У партии власти достаточно голосов, чтобы вето преодолеть. В таком случае его подпишет и опубликует спикер парламента. В ЕС принят закон об иноагентах. Получается, что ЕС не соответствует европейским стандартам? Там люди с хорошими лицами все объясняют просто. Есть хорошие законы об иноагентах – американский и европейский. Они правильные, со всем уважением принятые, обсужденные специалистами в настоящих парламентах и не имеющие изъянов, потому что там совершенная система законов, сдержки и противовесы, независимость властей и все вот это вот. А есть российская версия этих законов. Она якобы совсем не такая, плохая, извращенная, античеловечная, антисвободная, автократичная. Ее и распространяет Путин по миру, чтобы подорвать демократию во всем мире».
«Разумная Россия» отмечает, что гражданка Франции Зурабишвили пригласила французского президента Эммануэля Макрона в Грузию, чтобы он сыграл роль спасителя:
«У Макрона сейчас, мягко говоря, не очень приятным образом обстоят дела с репутацией на международной арене. Заброшенные проблемы, которые периодически приводят к вспышкам народных восстаний, давят на президента, испытывающего на себе наполеоновский образ в погоне за вниманием. Обрушившаяся со стороны европейских соседей критика явно никак не способствует продвижению образа "борца за слабых" в лице Макрона и всей Франции. <…> Саломе не просто объявила в интервью французской газете La Tribune о приглашении Макрона. Она попыталась максимально превозвысить его возможный визит, наградив Макрона статусом "спасителя", который должен "окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния". Таким образом, президента Франции пытаются представить в виде важнейшей фигуры в распространении европоцентризма на постсоветские страны».
Израиль и его суд
В понедельник было опубликовано заявление главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, в котором он сообщил, что будет добиваться получения ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Йоава Галанта. Вашингтон пообещал рассмотреть вопрос о введении санкций против МУС. Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме.
«Мюсли вслух» сравнивают реакцию Нетаньяху и Владимира Путина, которого ранее МУС обвинил в похищении украинских детей, позднее нашедшихся в Германии:
«Подобно любому наднациональному институту, Международный уголовный суд (МУС) представляет из себя инструмент ограниченного действия: он даже не обладает возможностями исполнения собственных ордеров. Президент Путин, например, вообще проигнорировал сомнительные претензии МУС как политически ангажированные и несерьезные, однако израильский лидер Нетаньяху немедленно выступил с обращением в ответ на решение главного прокурора МУС добиться ордеров на арест премьера и министра обороны еврейского государства. Т.е. МУС даже ордера еще не выписал, а Нетаньяху уже всех вокруг обвинил в антисемитизме. Есть мнение, что это шу-шу неспроста, и позиции Нетаньяху внутри страны настолько шаткие, что ему очень кстати пришлась помощь зала в лице МУС, благодаря которой он в очередной раз смог выставить себя защитником всего Израиля. Глядя на эти ухищрения, констатируем, что есть все же фундаментальное различие в понимании подлинного лидерства в российской и мельчающей на глазах западной политической культуре».
«Дисперсия Каргинизма» подозревает Вашингтон в двойной игре:
«Примечательно, что автором обвинений против Нетаньяху стала Амаль Клуни, жена актера Джорджа Клуни. Собственно, она, будучи основным экспертом МУСа, сыграла ключевую роль в подготовке запроса главного прокурора выдать ордер на арест израильского премьер-министра. Также характерно, что нынешнее руководство США выступает нарочито против выдачи ордера в отношении Нетаньяху и заявляет, что якобы всячески этому препятствует. А теперь следите за руками. Джордж Клуни еще в 2020 году собрал и пожертвовал на кампанию Байдена 11 миллионов долларов, войдя в ближний круг американского президента. На сегодняшний день Клуни считается человеком Барака Обамы, и ему пророчат место в Белом доме в случае победы демократов на ноябре. Также напомню, что Нетаньяху для администрации Байдена по целому ряду причин, как кость в горле, а сын израильского премьера чуть более полугода назад открыто обвинял Вашингтон в организации антиправительственных протестов в Израиле. Короче говоря, что-то мне подсказывает, что госпожа Клуни действовала вовсе не сама по себе».
«Ватфор | Автострадный think tank» напоминает про действующий в США закон о защите американских военнослужащих:
«Прикол тут в том, что SEC. 2008. (a) теоретически уполномочивает президента США использовать "все необходимые средства" для освобождения любого американца или союзника, которого попытается задержать или посадить МУС. Это стало поводом для множества шуток по поводу того, что Пентагоном на всякий случай разработан план операции с высадкой десанта и штурмом здания МУС. Хотя в каждой шутке только доля шутки… <…> Так что на месте МУС надо аккуратно ходить по улицам и смотреть по сторонам, закон, говорят, в тех краях вещь серьезная».
«Честные Новости» отмечают, что заявление прокурора МУС – не единственная головная боль Нетаньяху:
«Норвегия официально признала Палестину в качестве государства. Решение вступает в силу уже 28 мая. Этому примеру последовали Ирландия и Испания. Некоторые СМИ также отмечают, что со временем ряд государств может пополниться Словенией, Бельгией и Мальтой. Всего на данный момент в ЕС есть 11 стран, включая Норвегию и Ирландию, которые признали Палестину государством. Глава МИД Израиля заявил об отзыве послов из Осло и Дублина для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину независимым образованием. Кучно пошло против Израиля после МУС. Но пока неизвестно, в каких именно границах будет признана Палестина, ведь значительная часть территорий контролируется Израилем. И будет ли объявлена операция Тель-Авива агрессией?»
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