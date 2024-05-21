СМИ: Гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране

По данным газеты, в Иране ведется борьба за власть в религиозном руководстве в связи с преклонным возрастом верховного лидера страны 84-летнего Али Хаменеи. Как отмечает издание, Раиси считался «одним из самых сильных кандидатов» на пост.

«Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи», — указано в материале.

Также газета отмечает, что погибший в авиакатастрофе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан считался важной фигурой и одним из кандидатов в президенты страны после ухода Раиси.

«Если на него было совершено покушение, это означает убийство двух зайцев одним выстрелом», — пишет Hürriyet.

Ранее в Иране разбился вертолет с делегацией республики, все пассажиры погибли, напоминает «Свободная пресса». На борту находились в том числе Раиси и Абдоллахиан. По данным СМИ, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

