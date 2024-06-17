Девять не входящих в ЕС стран присоединились к санкциям против Ирана
Девять не входящих в Евросоюз государств присоединились к санкциям ЕС против Ирана за поддержку России. Об этом сообщает внешнеполитическая служба содружества.
Уточняется, что речь идёт о странах-партнёрах Евросоюза и кандидатах на вступление. Это Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала исполнительному решению Совета ЕС», - говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит партнёрство с Ираном, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru