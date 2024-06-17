Девять не входящих в ЕС стран присоединились к санкциям против Ирана

Уточняется, что речь идёт о странах-партнёрах Евросоюза и кандидатах на вступление. Это Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала исполнительному решению Совета ЕС», - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит партнёрство с Ираном, сообщает 360.ru.