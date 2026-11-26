В частности, за январь-сентябрь текущего года товаров для новорожденных на внутреннем рынке продали на 2,8% больше в годовом выражении, однако средняя цена покупки уменьшилась на 2,7%. Это свидетельствует о переходе граждан к более рациональной стратегии и поискам «более экономичных решений».

По мнению экспертов, выбор такой модели поведения связан в том числе с квартирным вопросом. Большинство молодых семей в России не могут позволить себе покупку собственного жилья, из-за чего значительная часть молодых пар уходит на оплату аренды. И на удовлетворение базовых потребностей приходится в итоге порядка 76% расходов.

«В условиях экономической неопределенности и изменения демографического профиля родителей покупатели переходят к стратегии рационализации расходов», — заключили в ICMR.

Ранее профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов заявил, что покупка новогодних продуктов заранее не поможет россиянам существенно сэкономить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

