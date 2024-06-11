МИД: Подготовку договора о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановили

Как указал дипломат, решение о подписании сторонами нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве не утрачивало своей силы и не связано с «последними событиями».

«Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения», — отметил Кабулов.

Глава департамента МИД добавил, что далее лидеры государств примут решение о времени и месте подписания соглашения.

В мае вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и ряд официальных лиц потерпел крушение, политики погибли, напоминает 360.ru. Новые выборы президента республики запланированы на 28 июня.

