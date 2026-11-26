По его словам, сотрудники компаний чаще всего передают пароли учетных записей, исходный код и конфигурации корпоративных систем. При этом в запросах могут содержаться сведения, из-за утечки которых может возникнуть угроза для информационной безопасности организации.

Эксперт пояснил, что разработчик, работающий с нейросетью, «не удаляет защищенную информацию из фрагмента». В результате в Сеть уходит чувствительная информация, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к ресурсам компании.

«Пароли технологических учетных записей меняют редко, потому что любое изменение может остановить бизнес-процессы организации. Попавший в чат-бот ключ обычно актуален годами», - заключил он.

Ранее гендиректор компании «Zecurion» Алексей Раевский заявил «Радиоточке НСН», что причиной взлома криптобиржи Binance могли стать человеческий фактор, нарушение протоколов безопасности и неграмотные инструкции.

