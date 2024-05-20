СМИ: Сын Хаменеи может стать главным возможным преемником отца из-за смерти Раиси
Сын руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба станет основным возможным преемником отца из-за гибели президента республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, в последние годы озвучивалось мнение, что Раиси может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. После гибели политика в авиакатастрофе появилась версия о сыне Хаменеи в качестве ключевой кандидатуры на его пост.
«Смерть Раиси сужает [круг возможных кандидатур] в процессе выбора преемника, и сын Хаменеи — один из потенциальных кандидатов», — подчеркнул старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу в беседе с изданием.
Ранее в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет с делегацией республики, на борту находились в том числе Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Все пассажиры воздушного судна погибли, пишет «Свободная пресса». Как ожидается, обязанности президента Ирана до проведения выборов будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru