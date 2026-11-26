По её словам, помимо финансовых условий, миллениалов интересует карьерный рост, программы обучения и менторство, а вопросах обратной связи - улучшения условий труда и развитие бизнеса.

Что касается зумеров, то они больше ценят эмоциональный комфорт и баланс.

«Им важно видеть смысл... понимать, как именно их вклад влияет на продукт для клиентов... размер зарплаты редко становится единственным решающим фактором, а рост чаще ориентирован на быстрый результат», - указала эксперт.

Кротова доавила, что также зумеры интересуются инструментами, «включая искусственный интеллект, а также психологическим комфортом и ментальным здоровьем».

Ранее компания «Бустер.ру» провела исследование и выяснила, что самые крупные микрозаймы берут россияне поколения X (1964-1980 годов рождения), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

