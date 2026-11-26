HR-эксперт назвала приоритеты зумеров и миллениалов на собеседовании
Для миллениалов ключевым вопросом на собеседовании является размер зарплаты. Об этом NEWS.ru заявила руководитель отдела подбора персонала лаборатории «Гемотест» Александра Кротова.
По её словам, помимо финансовых условий, миллениалов интересует карьерный рост, программы обучения и менторство, а вопросах обратной связи - улучшения условий труда и развитие бизнеса.
Что касается зумеров, то они больше ценят эмоциональный комфорт и баланс.
«Им важно видеть смысл... понимать, как именно их вклад влияет на продукт для клиентов... размер зарплаты редко становится единственным решающим фактором, а рост чаще ориентирован на быстрый результат», - указала эксперт.
Кротова доавила, что также зумеры интересуются инструментами, «включая искусственный интеллект, а также психологическим комфортом и ментальным здоровьем».
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