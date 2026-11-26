Гальперин назвал замену интернатуры наставничеством большой ошибкой
Молодые специалисты сегодня не получают серьезную постдипломную подготовку, заявил НСН Семен Гальперин.
Жалобы врачей на систему наставничества в здравоохранении вполне обоснованы, так как нет четких регламентов работы, начиная от объемов работы и оплаты труда и заканчивая уровнем ответственности, объяснил НСН президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.
Российские врачи жалуются на условия работы в соответствии с принятым год назад законом о наставничестве опытных врачей над выпускниками медвузов. Как говорится в исследовании профильного приложения «Справочник врача», для более чем половины (53,8%) врачей-наставников медучреждения не предусмотрели никакой надбавки за работу с молодежью. Более трети (38%) посвящают этой деятельности весь рабочий день. При этом большинство респондентов отмечают, что выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе. Гальперин отметил, что данная практика на текущий момент совершенно не регламентирована.
«Непонятно, какая функция у наставника, какое у него рабочее время, какая у него должна быть квалификация. Тем более нет понимания о рабочем времени, об оплате, об условиях труда и так далее, а любую деятельность нужно рассматривать как работу и ее регламентировать. Здесь никакой регламентации не было. Непонятны обязанности сторон, мы не знаем, чему должен наставник научить, сколько он должен наблюдать, в каких случаях должен контролировать работу подопечного, в каких не должен. Нет понимания, кто несет ответственность и какого уровня. Теоретически это можно регламентировать в пределах каждого учреждения. Но с юридической точки зрения, когда возникают серьезные проблемы, вплоть до уголовных процессов, никакой регламентации здесь нет, мы не знаем уровень ответственности. Врачи итак сегодня имеют повышенную нагрузку при низкой зарплате, и дополнительная нагрузка, которая им ничего не дает, мало кому нравится», — отметил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что консультаций по поводу внедрения этой практики с профессиональным сообществом не проводилось.
«С врачебным сообществом не консультировались, когда принимали положение о наставничестве, поэтому и такой результат. Мы не ожидали ничего особенно положительного по итогам такой практики, потому что она должна была заместить уничтоженную систему интернатуры и недоступную ординатуру по окончании института. Я думаю, эта инициатива была направлена на то, чтобы снизить уровень жалоб от медицинского сообщества на сложности работы и на невозможность получить достаточную квалификацию, специализацию после окончания института. То есть это была какая-то формальная идея, которая должна звучать в массах, но не несет за собой никакой определенности, никакой реальной работы», — уверен медик.
Гальперин считает, что упразднение интернатуры было ошибочной реформой, так как молодые специалисты сегодня не получают необходимой постдипломной подготовки, а наставничество с этой функцией не справляется.
«В мировой практике врач без резидентуры не может нормально заниматься медицинской практикой, не способен вообще работать. Сегодня после института врачей бросают в общую практику, на первичный прием. Но это еще неподготовленный специалист, это самое время, когда врача нужно еще обучать, когда он способен воспринимать новый опыт. Уничтожение интернатуры было одной из множества ошибок в реформировании здравоохранения. Можно сделать, конечно, более широкую ординатуру, но ординатура есть только при крупных центрах, при исследовательских институтах, при учебных институтах и так далее. Интернатура была на уровне областных больниц. Кто-то скажет, что уровень ниже, но во всяком случае он шире и дает больше возможностей. Я считаю, что врач без серьезный постдипломной подготовки, как минимум, годовой, а во многих специальностях и более длительной, не способен полноценно выполнять свою работу», — подчеркнул он.
Ранее глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников объяснял НСН, что дефицит кадров в медицине планируют решать за счет выпускников вузов, училищ и коллежей.
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