Российские врачи жалуются на условия работы в соответствии с принятым год назад законом о наставничестве опытных врачей над выпускниками медвузов. Как говорится в исследовании профильного приложения «Справочник врача», для более чем половины (53,8%) врачей-наставников медучреждения не предусмотрели никакой надбавки за работу с молодежью. Более трети (38%) посвящают этой деятельности весь рабочий день. При этом большинство респондентов отмечают, что выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе. Гальперин отметил, что данная практика на текущий момент совершенно не регламентирована.

«Непонятно, какая функция у наставника, какое у него рабочее время, какая у него должна быть квалификация. Тем более нет понимания о рабочем времени, об оплате, об условиях труда и так далее, а любую деятельность нужно рассматривать как работу и ее регламентировать. Здесь никакой регламентации не было. Непонятны обязанности сторон, мы не знаем, чему должен наставник научить, сколько он должен наблюдать, в каких случаях должен контролировать работу подопечного, в каких не должен. Нет понимания, кто несет ответственность и какого уровня. Теоретически это можно регламентировать в пределах каждого учреждения. Но с юридической точки зрения, когда возникают серьезные проблемы, вплоть до уголовных процессов, никакой регламентации здесь нет, мы не знаем уровень ответственности. Врачи итак сегодня имеют повышенную нагрузку при низкой зарплате, и дополнительная нагрузка, которая им ничего не дает, мало кому нравится», — отметил собеседник НСН.

Он подчеркнул, что консультаций по поводу внедрения этой практики с профессиональным сообществом не проводилось.

«С врачебным сообществом не консультировались, когда принимали положение о наставничестве, поэтому и такой результат. Мы не ожидали ничего особенно положительного по итогам такой практики, потому что она должна была заместить уничтоженную систему интернатуры и недоступную ординатуру по окончании института. Я думаю, эта инициатива была направлена на то, чтобы снизить уровень жалоб от медицинского сообщества на сложности работы и на невозможность получить достаточную квалификацию, специализацию после окончания института. То есть это была какая-то формальная идея, которая должна звучать в массах, но не несет за собой никакой определенности, никакой реальной работы», — уверен медик.