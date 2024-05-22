Путин прокомментировал гибель Раиси
Гибель иранского лидера Эбрахима Раиси является большой потерей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которого он попросил передать искренние соболезнования в связи с трагедией. Володин примет участие в траурных мероприятиях в Иране.
Путин назвал Раиси надежным партером и прямым человеком.
Президент РФ указал, что Москва будет делать все возможное, чтобы российско-иранские отношения продолжали развиваться в конструктивном и доверительном ключе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Речи об участии президента России Владимира Путина в похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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