Путин прокомментировал гибель Раиси

Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которого он попросил передать искренние соболезнования в связи с трагедией. Володин примет участие в траурных мероприятиях в Иране.

Путин назвал Раиси надежным партером и прямым человеком.

Президент РФ указал, что Москва будет делать все возможное, чтобы российско-иранские отношения продолжали развиваться в конструктивном и доверительном ключе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Речи об участии президента России Владимира Путина в похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

