Крушение вертолета президента Ирана: Все пассажиры погибли

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Первая информация о том, что иранский президентский борт совершил непредвиденную посадку на северо-западе страны появилась 19 мая в 16:00 по московскому времени. Позже агентство Tasnim сообщило, что в составе кортежа президента Ирана было три вертолета, два из которых смогли достигнуть пункта назначения. По данным СМИ, на борту одного из них находились также министр энергетики и министр дорог.

Почти сразу к месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако проехать туда на транспорте было невозможно. Проведение спасательной операции осложнял густой туман, с наступлением ночи спасателям также препятствовала темнота и осадки. В ночь с 19 на 20 мая неблагоприятные погодные условия привели к тому, что радиус поисковой операции сократился до двух километров. Как заявил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в зоне крушения вертолета президента Ирана наблюдалась «термическая депрессия».

«Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках "болтанка", электризация, выше 3,5 километра – обледенение», - пояснил специалист.

Тем не менее, поиски вертолета продолжались, а СМИ сообщали противоречивые сведения. Так телеканал Press TV вечером 19 мая заявил, что спасатели обнаружили место падения, однако почти сразу Иранское общество Красного Полумесяца опровергло эту информацию.

МИД Турции оперативно выразил готовность оказать любую помощь в проведении поисково-спасательных операций. Минобороны Турции предоставило Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета. По данным портала Flightradar24, на момент, когда турецкий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана являлся самым отслеживаемым на портале. На момент, когда турецкий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана, за ним следили более 200 тысяч человек.

К 21:00 по московскому времени появилась информация, что пассажир вертолета и один из член экипажа вышли на связь. Как подтвердил замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, Имам города Тебриз, находившийся в самолете, дважды выходил на связь после жесткой посадки, и сообщал о плохом самочувствии.