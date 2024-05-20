Крушение вертолета президента Ирана: Все пассажиры погибли
Вице-президент страны Мохсен Мансури официально подтвердил, что никому из пассажиров не удалось выжить.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати погибли в авиакатастрофе, официально заявил вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури.
Делегация возвращалась в Иран после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. По словам Алиева, Раиси на встрече выразил поддержку в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ
Первая информация о том, что иранский президентский борт совершил непредвиденную посадку на северо-западе страны появилась 19 мая в 16:00 по московскому времени. Позже агентство Tasnim сообщило, что в составе кортежа президента Ирана было три вертолета, два из которых смогли достигнуть пункта назначения. По данным СМИ, на борту одного из них находились также министр энергетики и министр дорог.
Почти сразу к месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако проехать туда на транспорте было невозможно. Проведение спасательной операции осложнял густой туман, с наступлением ночи спасателям также препятствовала темнота и осадки. В ночь с 19 на 20 мая неблагоприятные погодные условия привели к тому, что радиус поисковой операции сократился до двух километров. Как заявил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в зоне крушения вертолета президента Ирана наблюдалась «термическая депрессия».
«Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках "болтанка", электризация, выше 3,5 километра – обледенение», - пояснил специалист.
Тем не менее, поиски вертолета продолжались, а СМИ сообщали противоречивые сведения. Так телеканал Press TV вечером 19 мая заявил, что спасатели обнаружили место падения, однако почти сразу Иранское общество Красного Полумесяца опровергло эту информацию.
МИД Турции оперативно выразил готовность оказать любую помощь в проведении поисково-спасательных операций. Минобороны Турции предоставило Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета. По данным портала Flightradar24, на момент, когда турецкий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана являлся самым отслеживаемым на портале. На момент, когда турецкий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана, за ним следили более 200 тысяч человек.
К 21:00 по московскому времени появилась информация, что пассажир вертолета и один из член экипажа вышли на связь. Как подтвердил замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, Имам города Тебриз, находившийся в самолете, дважды выходил на связь после жесткой посадки, и сообщал о плохом самочувствии.
НИКТО НЕ ВЫЖИЛ
По данным агентства IRNA, в ночь с 19 на 20 мая президент России Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в России, попросив передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков Раиси.
Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран. IRIB со ссылкой на советника президента России Левитина подтвердил, что Россия отправит два самолета, вертолет и 50 спасателей в Иран на помощь в поисках вертолета с Раиси.
В готовность были приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что для поисковой операции в Иране подготовлены вертолётные группы и группировка из 60 спасателей.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз внимательно следит за информацией о ситуации. С аналогичным заявлением выступили и в госдепе США.
Еврокомиссар по кризисному управлению Ленарчич отметил, что ЕС по запросу Ирана задействует свою спутниковую систему CopernicusEMS для помощи в поисках вертолета.
Как сообщало Press TV, к половине пятого утра иранские спасатели достигли места обнаруженного турецким беспилотником источника тепла, однако следов вертолета Раиси не обнаружили. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что местонахождение вертолета президента Ирана Раиси определено.
Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении, и все, кто находился на борту, считаются погибшими. Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.
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