Моральный ущерб в иске должен быть адекватного размера, а претензия касаться физического лица, чтобы заявитель добился успеха в суде, рассказала НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Житель Оренбурга потребовал миллиард рублей компенсации после оскорбления в спортзале. О необычном судебном разбирательстве пишет Telegram-канал «База». Поводом для иска стала перепалка между посетителями Lime Fitness, куда 47-летний менеджер Евгений приобрёл абонемент за 83 тысячи рублей. Во время занятий мужчина услышал в свой адрес несколько обидных выражений и обратился к руководству заведения, однако сотрудники предложили ему самостоятельно разобраться с ситуацией через полицию. После этого оренбуржец решил взыскать с организации компенсацию морального вреда и настаивает на том, чтобы виновнику конфликта запретили посещать все спортивные центры сети. Айвар объяснила, что шансов на успех тут не будет.