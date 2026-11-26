Пиар на миллиард: Адвокат объяснила, кому жаловаться на оскорбление в фитнес-зале
Суд присуждает компенсации за клевету, но заявление необходимо правильно подать, заявила НСН Людмила Айвар.
Моральный ущерб в иске должен быть адекватного размера, а претензия касаться физического лица, чтобы заявитель добился успеха в суде, рассказала НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Житель Оренбурга потребовал миллиард рублей компенсации после оскорбления в спортзале. О необычном судебном разбирательстве пишет Telegram-канал «База». Поводом для иска стала перепалка между посетителями Lime Fitness, куда 47-летний менеджер Евгений приобрёл абонемент за 83 тысячи рублей. Во время занятий мужчина услышал в свой адрес несколько обидных выражений и обратился к руководству заведения, однако сотрудники предложили ему самостоятельно разобраться с ситуацией через полицию. После этого оренбуржец решил взыскать с организации компенсацию морального вреда и настаивает на том, чтобы виновнику конфликта запретили посещать все спортивные центры сети. Айвар объяснила, что шансов на успех тут не будет.
«Мужчину оскорбил не фитнес-клуб, а какое-то физическое лицо, поэтому у компании здесь нет никакого статуса в деле: она просто предоставила помещение для тренировки. Если бы неправильно была закреплена штанга или упала бы на кого-то гиря, то тогда другое дело. А так любая перепалка между двумя людьми где угодно, в ресторане, кафе, общественном месте влечет ответственность только того человека, который совершил противоправное деяние. Фитнес-клуб даже при наличии какой-то конфликтной ситуации не может вмешаться, кроме как устно предупредить враждующие стороны о недопустимости такого поведения в общественном месте. А уже после должны быть вызваны правоохранители. Просьба о миллиарде рублей компенсации в таком случае — это пиар-акция, которая ничем не подкреплена с точки зрения закона, а заявить можно хоть полцарства в заявлении. Я считаю, что перспективы на победу довольно иллюзорные. Даже если суд принял такое исковое заявление, не значит, что суд его удовлетворит. Руководство фитнес-клуба в случае, если в действиях того или иного лица будет усмотрено нарушение правил поведения, может расторгнуть с ним договор, но это максимум», — отметила она.
Ранее Айвар объяснила НСН, когда можно оставить себе найденные на улице деньги.
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