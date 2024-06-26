Путин созвонился с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана

В сообщении также говорится, что Путин и Мохбер подчеркнули успех сотрудничества России и Ирана в энергетике и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Путин пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между странами, передает «Радиоточка НСН».

