Путин созвонился с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Собеседники акцентировали внимание на ключевых областях взаимовыгодного взаимодействия.

Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана

В сообщении также говорится, что Путин и Мохбер подчеркнули успех сотрудничества России и Ирана в энергетике и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Путин пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между странами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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