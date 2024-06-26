Путин созвонился с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Собеседники акцентировали внимание на ключевых областях взаимовыгодного взаимодействия.
В сообщении также говорится, что Путин и Мохбер подчеркнули успех сотрудничества России и Ирана в энергетике и реализации крупных инфраструктурных проектов.
Путин пожелал народу Ирана успешного проведения президентских выборов и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между странами, передает «Радиоточка НСН».
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