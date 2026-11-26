«На нашей планете уже сейчас есть довольно серьезная проблема, что в водные объекты поступает огромное количество частиц микропластика. Их никто специально не ест, но они накапливаются в организме тех, кто ближе к вершине пищевой цепи. На данный момент мы пока не уверены, насколько это вредно. Но есть все основания предполагать, что, скорее всего, накопление частиц микропластика в организме может приводить к плохому. У каждого из нас в теле уже есть заметное количество частиц микропластика. Поэтому такие исследования сейчас проводятся с тем, чтобы понять, а в каких масштабах вообще в окружающей среде есть эти частицы. Пугаться не стоит. Практически в любой рыбе из любого водоема вы найдете частицы микропластика. Другое дело, в каких количествах, и какого именно», — рассказал он.

При этом Марьинский отметил, что сейчас, несмотря на описанные проблемы, какой-то катастрофы с человечеством из-за этого еще не случилось, так что пока люди работают над проблемой превентивно.

«Как-то заметно воздействовать на это на данный момент уже практически не получится. Отдельно взятый человек на общую картину вообще никак не сможет повлиять. Сейчас главный вопрос: насколько микропластик распространен в различных экосистемах. И второй: насколько опасен. Накопление его в организме опасно. На самом деле здесь мы сталкиваемся с очень редкой ситуацией, когда большие проблемы у человечества еще не случились, а оно уже пытается с ними разобраться. Это внушает оптимизм», — рассказал он.

Ранее ученые впервые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

