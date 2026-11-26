В рыбе, водах, людях: Насколько масштабна проблема микропластика
Как-то повлиять на количество микропластика в природе на данный момент уже практически не получится, заявил НСН Вадим Марьинский.
Сегодня почти во всех водоемах, во всех рыбах и даже в людях есть определенное количество частиц микропластика, однако паниковать пока рано. Об этом НСН рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Микропластик впервые нашли в рыбах из Ладожского озера. В корюшке и густере подтвердили полиэтилентерефталат, из которого, в частности, делают бутылки, пишет «Фонтанка». Больше всего пластика оказалось у хищников, следует из результатов исследования специалистов СПб ФИЦ РАН, опубликованных в журнале «Биология внутренних вод. Марьинский раскрыл, насколько ситуация критична.
«На нашей планете уже сейчас есть довольно серьезная проблема, что в водные объекты поступает огромное количество частиц микропластика. Их никто специально не ест, но они накапливаются в организме тех, кто ближе к вершине пищевой цепи. На данный момент мы пока не уверены, насколько это вредно. Но есть все основания предполагать, что, скорее всего, накопление частиц микропластика в организме может приводить к плохому. У каждого из нас в теле уже есть заметное количество частиц микропластика. Поэтому такие исследования сейчас проводятся с тем, чтобы понять, а в каких масштабах вообще в окружающей среде есть эти частицы. Пугаться не стоит. Практически в любой рыбе из любого водоема вы найдете частицы микропластика. Другое дело, в каких количествах, и какого именно», — рассказал он.
При этом Марьинский отметил, что сейчас, несмотря на описанные проблемы, какой-то катастрофы с человечеством из-за этого еще не случилось, так что пока люди работают над проблемой превентивно.
«Как-то заметно воздействовать на это на данный момент уже практически не получится. Отдельно взятый человек на общую картину вообще никак не сможет повлиять. Сейчас главный вопрос: насколько микропластик распространен в различных экосистемах. И второй: насколько опасен. Накопление его в организме опасно. На самом деле здесь мы сталкиваемся с очень редкой ситуацией, когда большие проблемы у человечества еще не случились, а оно уже пытается с ними разобраться. Это внушает оптимизм», — рассказал он.
Ранее ученые впервые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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