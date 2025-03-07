План Урсулы и новая встреча в Эр-Рияде: В Брюсселе решили «перевооружать Европу»
Пока Евросоюз на саммите в Брюсселе решал, как будет вооружать себя и Украину, а также обозначил намерение добиться мира «через силу», США и Украина планируют обсудить прекращение огня на новой встрече в Эр-Рияде.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала распространить на Украину действие пятой статьи НАТО которая предусматривает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Такое заявление Мелони сделала встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Ее выступление транслировал Rainews24.
Так, Украина смогла бы получить гарантии Североатлантического альянса без получения членства в блоке, отметила Мелони. Политик считает, что такой вариант будет эффективнее, чем отправка туда миротворцев.
Премьер Италии назвала это «стабильной, долгосрочной и эффективной» гарантией безопасности для Украины.
ЕВРОПА ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ
Накануне, 6 марта, лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит в Брюсселе по украинскому вопросу. В конце февраля его проведение анонсировал глава ЕС Антониу Кошта. Тогда он отметил, что Европа переживает «решающий момент для Украины и европейской безопасности».
Французский лидер Эммануэль Макрон ранее отметил, что целями встречи является усиление поддержки Украины и предоставление Европейской комиссии мандата на скорейший запуск «масштабного и общего финансирования», так как на карту поставлена безопасность европейских стран.
Так, накануне перед саммитом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместном пресс-подходе к СМИ с украинским лидером Владимиром Зеленским и Коштой заявила, что в Брюсселе хотят добиться мира на Украине «через силу», поэтому продолжат поставлять Киеву вооружение.
В связи с эти она анонсировала план «перевооружения Евросоюза», результатом которого станут €800 млрд инвестиций в оборону.
Также фон дер Ляйен отметила, что план Еврокомиссии даст европейским странам возможность выделять дополнительные инвестиции в производство оружия на Украине.
«Он дает странам ЕС фискальное пространство, чтобы инвестировать в оборону…или покупать военное оборудование, которое будет прямо поставлено на Украину», - приводит ее цитату ТАСС.
Таким образом, «громким» итогом саммита стал план о милитаризации Европы на €800 млрд, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны, пишет Bloomberg. Однако Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, оно полностью противоречит мирной позиции Венгрии. Об этом он рассказал телеканалу М1.
«Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны...Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир», - отметил он.
По инициативе фон дер Ляйен, подразумевается заимствование странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. Большую часть средств планируется привлекать из бюджетов европейских государств. При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы финансы, предусмотренные на развитие регионов.
МИР БЕЗ ВЫБОРА
Тем временем президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Россия и Украина непременно заключат мирное соглашение, так как они сейчас не имеют других путей решения конфликта.
«Я думаю, произойдет вот что. Украина хочет заключить сделку, потому что, по моему мнению, у нее нет выбора. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку… у нее тоже нет выбора», — сказал Трамп.
Несколько дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом США, рассказал о получении им «важного письма» от Зеленского, в котором тот поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева. Помимо прочего, Зеленский в послании пообещал «работать под сильным руководством президента Трампа» для достижения «прочного мира».
Американский лидер, в свою очередь, отметил, что очень ценит это послание, из-за чего вновь изменил свое отношение к украинскому президенту.
При этом в самом Киеве факт отправки письма опровергли. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает портал Liga.net.
«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — уточнил Никифоров.
Его слова подтвердила и посол Украины в США Оксана Маркарова, которая написала в своих соцсетях, что глава США, говоря о письме украинского коллеги, имел ввиду публикацию Зеленского в социальной сети Х.
Речь идет о сообщении Зеленского от 4 марта, в котором тот сделал попытку извиниться за перепалку в Белом доме с Трампом, которая закончилась скандалом и срывом сделки по редкоземельным металлам. Украинский лидер написал, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
СНОВА ВСТРЕЧА В ЭР-РИЯДЕ?
Между тем, американские власти не стали упускать шанс продвинуться в урегулировании ситуации на Украине и воспользовались потеплением между Киевом и Вашингтоном.
Ранее портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица Вашингтона и Киева намерены провести встречу в Саудовской Аравии 12 марта, чтобы обсудить прекращение огня.
Ранее Уиткофф лично подтвердил, что на повестке встречи действительно будет соглашение о прекращении боевых действий и добавил, что встреча может пройти в Джидде, пишут РИА Новости.
«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также изначальное прекращение огня», — рассказал он.
Сам Зеленский после переговоров с премьер-министром Словении Робертом Голобом сообщил, что Украина работает над «планом первых шагов» по приближению мира.
Лидер Украины добавил, что в рамках подготовки плана он обсудил важность первых шагов для мира с премьером Нидерландов Диком Схоофом. В рамках первых шагов рассматривается освобождение военнопленных, запрет на использование ракет и беспилотников и морское перемирие, если Россия сделает аналогичные шаги.
В свою очередь российская сторона в лице посла РФ в Лондоне Андрея Келина заявила, что не готова на частичное перемирие, а примет только итоговую версию мирного соглашения. Так российский дипломат отреагировал на идею лидера Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц.
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