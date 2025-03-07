План Урсулы и новая встреча в Эр-Рияде: В Брюсселе решили «перевооружать Европу»

Также фон дер Ляйен отметила, что план Еврокомиссии даст европейским странам возможность выделять дополнительные инвестиции в производство оружия на Украине.

«Он дает странам ЕС фискальное пространство, чтобы инвестировать в оборону…или покупать военное оборудование, которое будет прямо поставлено на Украину», - приводит ее цитату ТАСС.

Таким образом, «громким» итогом саммита стал план о милитаризации Европы на €800 млрд, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны, пишет Bloomberg. Однако Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, оно полностью противоречит мирной позиции Венгрии. Об этом он рассказал телеканалу М1.

«Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны...Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир», - отметил он.

По инициативе фон дер Ляйен, подразумевается заимствование странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. Большую часть средств планируется привлекать из бюджетов европейских государств. При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы финансы, предусмотренные на развитие регионов.

МИР БЕЗ ВЫБОРА

Тем временем президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Россия и Украина непременно заключат мирное соглашение, так как они сейчас не имеют других путей решения конфликта.

«Я думаю, произойдет вот что. Украина хочет заключить сделку, потому что, по моему мнению, у нее нет выбора. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку… у нее тоже нет выбора», — сказал Трамп.

Несколько дней назад Трамп, выступая перед Конгрессом США, рассказал о получении им «важного письма» от Зеленского, в котором тот поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева. Помимо прочего, Зеленский в послании пообещал «работать под сильным руководством президента Трампа» для достижения «прочного мира».

Американский лидер, в свою очередь, отметил, что очень ценит это послание, из-за чего вновь изменил свое отношение к украинскому президенту.

При этом в самом Киеве факт отправки письма опровергли. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает портал Liga.net.