СМИ: ВСУ в течение двух недель могут покинуть Курскую область

ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, украинская группировка столкнулась с трудностями со снабжением в связи с фланговыми наступлениями армии России.

«Киев может отказаться от своей операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы», — отмечается в материале.

Ранее Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли свыше 65 400 военных, 386 танков, 296 БМП, 257 БТР, 2137 боевых бронированных машин.

