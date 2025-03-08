СМИ: ВСУ в течение двух недель могут покинуть Курскую область
ВСУ могут отступить из Курской области в течение двух недель. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, украинская группировка столкнулась с трудностями со снабжением в связи с фланговыми наступлениями армии России.
«Киев может отказаться от своей операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы», — отмечается в материале.
Ранее Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли свыше 65 400 военных, 386 танков, 296 БМП, 257 БТР, 2137 боевых бронированных машин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru