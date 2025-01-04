«Прилетит вдруг “Орешник”»: США испугались ядерного потенциала России

«Даже если вероятность повысится с 5 до 15%, когда речь заходит о ядерном оружии, то нет ничего более серьезного», — предупредил он. Блинкен также отметил, что роль «сдерживающего фактора» вопреки партнерским отношениям с Россией может сыграть Китай.

ДОЛЕТИТ ДО ВАШИНГТОНА?

Конечно, беспокоится Вашингтон в первую очередь за себя. Вообще, по словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера, угрозу для Штатов в этом отношении представляют Россия, Китай и Северная Корея — у них предостаточно ядерного оружия и ракетного потенциала, чтобы достичь территории США.

В частности, российский ядерный потенциал включает сотни ядерных боеголовок. При этом Россия в последние годы активно модернизирует свои ядерные силы, расширяя и усовершенствуя ракетный потенциал

Еще опаснее ситуация из-за того, что порог ядерного сдерживания не определен какими бы то ни было международными обязательствами — он определяется лишь необходимостью остановить агрессора, заявил в ходе брифинга для военных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, сообщило РИА Новости.

В своем выступлении он подчеркнул, что порог применения ядерного оружия в доктрине США обозначен нечетко, при этом он значительно ниже, чем в обновленной российской ядерной доктрине.

Однако испытывать терпение России не стоит, предупредил Герасимов: на любые угрозы извне Москва предпримет все необходимые ответные меры и использует оружие, которое сочтет нужным применить.

Готовность защищаться всеми доступными средствами подтвердил и российский лидер Владимир Путин на коллегии Минобороны России. Глава государства отметил, что в том случае, если США развернут соответствующие системы, Россия снимет добровольные ограничения на развертывание систем ракет малой и средней дальности.

Президент России отметил, что Россия вынуждена предпринимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в ответ на планы США по размещению высокоточных средств средней дальности, однако пока не спешит втягиваться в полноценную гонку вооружений.

Путин добавил, что в России на 95% обновлен состав средств ядерного сдерживания. В частности, новейшим мощным оружием стала баллистическая ракета средней дальности «Орешник», способный нести самые разные боезаряды.

«ОРЕШНИК» — МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

Кстати, об «Орешнике», который стал настоящим открытием прошлого года, — по словам Путина, сказанным во время прямой линии, дальность новейшей баллистической ракеты составляет до 5 500 километров, уничтожить «Орешник» практически невозможно. Тем же, кто сомневается в возможностях российского оружия, Путин предложил провести высокотехнологичную дуэль.

«Если западные эксперты критикуют «Орешник», пусть проведут эксперимент — определят объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все системы ПВО и ПРО, а мы ударим «Орешником». Мы готовы к такому эксперименту», — заявил президент во время Прямой линии в декабре 2024 года.