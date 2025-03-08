Спасались от казней: Российские военные укрыли на базе Хмеймим мирных сирийцев
До этого в Сирии началось восстание сторонников свергнутого экс-президента Сирии Башара Асада против боевиков, захвативших в конце прошлого года власть в республике.
В Сирии вновь началось восстание. В этот раз на улицы вышли ущемляемые новой властью представители религиозных меньшинств. Есть пострадавшие с обеих сторон.
КАЗНИ И ВОССТАНИЕ
Накануне Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что в Сирии российские военные укрыли на своей авиабазе Хмеймим мирных жителей Латакии и Тартуса, спасающихся от казней новой политической верхушки. Отмечается, что российские военные обеспечили им безопасность и защиту.
Несколькими днями ранее в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Эс-Сувейда началось восстание мусульман-алавитов и христиан против боевиков группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ), которые захватили власть в стране в декабре 2024 года. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», 7 марта бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда вылетели вертолеты Ми-24 нового сирийского правительства.
Известно, что столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками начались 6 марта в Латакии, а потом перекинулись на другие города. Власти направили подкрепления для подавления восстания. Поводом для массовых выступлений стали зачистки, которые боевики до этого проводили в отношении религиозных меньшинств в сельской местности.
«Практически все время, с самого прихода к власти, террористы проводили конфессиональные чистки, внесудебные расправы, оправдывая свой беспредел борьбой с остатками прошлого режима», - писал военкор Олег Блохин.
По его словам, представители ХТШ регулярно пытали задержанных в тюрьмах, а также похищали и убивали людей. Чаще всего жертвами становились христиане, шииты и алавиты, сообщал Блохин в своем Telegram-канале.
Согласно неподтвержденным данным, число пострадавших с обеих сторон может исчисляться сотнями. При этом мирные жители прибрежных регионов собрались на митинг перед российской военной базой в Хмеймиме с просьбами защитить их от произвола новых властей.
СМЕНА ВЛАСТИ
В Сирии крупное наступление боевиков на Алеппо началось 27 ноября 2024 года. Тогда террористы заявили, что взяли под контроль 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в той местности — Базу 46. Позже издание «Sabah» сообщило о захвате более 30 сельских населенных пунктов и 10 районов в Алеппо. 29 ноября антиправительственные формирования расширили зону контроля и закрепились в западной части Алеппо.
8 декабря стало известно, что протурецкие боевики захватили столицу Сирии, которую правительственные войска сдали почти без боя. Террористы объявили о взятии Дамаска и свержении власти экс-президента Сирии Башара Асада, который позже покинул страну.
В январе 2025 года президентом республики на переходный период был назначен глава новой администрации временного правительства страны Ахмад аш-Шараа. В стране также было объявлено о роспуске парламента и о прекращении действия прежней конституции.
Позже министр внутренних дел Сирии Али Каддах заявил о важности сотрудничества с Россией. По его словам, это отвечает интересам страны и входит в стратегические планы нового правительства по укреплению международных связей.
ВОЕННЫЕ БАЗЫ РФ
После смены власти в Сирии остро встал вопрос о сохранении российских военных баз в республике. Министр обороны правительства Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра в беседе с изданием «The Washington Post» заявил, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду от этого.
Позже агентство «Bloomberg» сообщило, что РФ сохранит военное присутствие в республике. Отмечалось, что Москва по-прежнему собирается контролировать принадлежавшие ей до свержения Башара Асада военно-воздушные и военно-морские базы.
Однако эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов не поддержал идею сохранения российских военных баз в Сирии. В разговоре с НСН он подчеркнул, что в Сирии находится немаленький российский контингент, который мог бы пригодиться в Курской области или на Донбассе.
«В первую очередь надо задаться вопросом: "Для чего нам эта база?" Она появилась, когда мы защищали Асада. Сейчас мы кого там защищаем? Зачем нам платить миллиарды долларов за Тартус? По данным наших представителей, которые находятся там, местные ведут себя вызывающе, нагло, провокационно и уничижительно. Мы держим там далеко не маленький контингент, может, он нам бы пригодился в Курской области или на Донбассе. Где гарантия, что если мы выполним завышенные требования сирийцев, то они не начнут разворачивать более серьезные провокации против наших солдат?» - сказал он.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что новые сирийские власти ведут дипломатические игры, предлагая РФ сохранить военные базы «на выгодных условиях», при этом Москва не будет сохранять базы «любой ценой». По его мнению, на решение этого вопроса могут повлиять США и Турция.
«Новые власти ищут точку опоры, что-то не сложилось с США, поэтому они вновь обратили свой взор на Россию. Надо очень внимательно и очень осторожно относиться к различным предложениям. Они должны соответствовать национальным интересам России. Нам важно сохранить там базы, но все зависит от условий, какой ценой? Турция имеет свои интересы в Сирии и может серьезно влиять на процесс принятия решений», - заметил он в беседе с НСН.
Ранее американист, политолог Константин Блохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что план президента США Дональда Трампа по выводу американских войск из Сирии — это прежде всего желание «не попасть под раздачу» на случай вспышки военного конфликта по линии Израиль-Иран.
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