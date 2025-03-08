КАЗНИ И ВОССТАНИЕ

Накануне Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что в Сирии российские военные укрыли на своей авиабазе Хмеймим мирных жителей Латакии и Тартуса, спасающихся от казней новой политической верхушки. Отмечается, что российские военные обеспечили им безопасность и защиту.

Несколькими днями ранее в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Эс-Сувейда началось восстание мусульман-алавитов и христиан против боевиков группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ), которые захватили власть в стране в декабре 2024 года. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», 7 марта бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда вылетели вертолеты Ми-24 нового сирийского правительства.