«Надувают щеки!»: Возможное новое наступление ВСУ назвали последними «трепыханиями»

«На самом деле, они не хотят срывать никаких переговоров. Они хотят получить паузу, перемирие, для того, чтобы подтянуть еще чужие ресурсы, чтобы продлить агонию. Они еще будут трепыхаться до тех пор, пока американцы не займут достаточно жесткую позицию. Тем более, что сейчас на Западе и в Соединенных Штатах на самом деле нет экспромта. У них очень все продумано и приготовлено. Та стратегия, которая была принята в декабре прошлого года, она будет реализовываться до января. Независимо от того, кто там будет все говорить - Трамп или Байден. Террористические удары будут до тех пор, пока они не уткнутся в нашу в жесткую позицию и позицию американцев. А наша позиция может заставить их пойти не просто на перемирие, а на заключение мирного соглашения на наших условиях. Сейчас все борются за то, на каких условиях будет заключен мир», - подытожил он.

Ранее стало известно, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

