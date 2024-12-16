«Надувают щеки!»: Возможное новое наступление ВСУ назвали последними «трепыханиями»
Украина может найти 7-8 бригад для некого «рывка», но это не даст никаких серьезных результатов, заявил НСН Алексей Подберезкин.
Ни на какое серьезное наступление ВСУ не способны, все их попытки «прорыва» - это желание создать видимость боевой активности для более выгодной позиции при переговорах. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политик Алексей Подберезкин.
ВСУ планируют финальное наступление в конце декабря, пишет украинский блогер Анатолий Шарий и военные эксперты. По их данным, украинцы рассредоточили в лесах Черниговской и Сумской областей порядка 15 тысяч человек и военную технику. Целью наступления могут быть как попытки улучшить ситуацию в Курской области, так и новый участок фронта у границы. Подберезкин отметил, что наступление ВСУ теоретически возможно, но оно не даст никаких серьезных результатов.
«Я к таким разговорам отношусь как к фейкам. Они идут уже не первую неделю. Их смысл просто еще раз подтвердить дееспособность ВСУ, у которых сейчас большие проблемы на всех фронтах, от Курска до Запорожья. И вот эти проблемы каким-то образом надо компенсировать, найти какую-то возможность для консультации и переговоров. Сейчас они будут максимально «надувать щеки». Конечно, Украина за счет жесточайшего напряжения может, как это было и в Курске, найти ресурсы, примерно 6-8 бригад, для того, чтобы где-то обозначить какую-нибудь прорывную активность. Но это просто для того, чтобы показать политическую значимость ВСУ и Зеленского. Ни на какие более серьезные операции оперативного масштаба она не способна. Последний такой рывок был в Курской области. Поэтому я считаю, что это будет иметь минимальное значение», - пояснил он.
По его словам, в конечном итоге все закончится жесткой позицией России и США, которые вынудят Украину заключить мир.
«На самом деле, они не хотят срывать никаких переговоров. Они хотят получить паузу, перемирие, для того, чтобы подтянуть еще чужие ресурсы, чтобы продлить агонию. Они еще будут трепыхаться до тех пор, пока американцы не займут достаточно жесткую позицию. Тем более, что сейчас на Западе и в Соединенных Штатах на самом деле нет экспромта. У них очень все продумано и приготовлено. Та стратегия, которая была принята в декабре прошлого года, она будет реализовываться до января. Независимо от того, кто там будет все говорить - Трамп или Байден. Террористические удары будут до тех пор, пока они не уткнутся в нашу в жесткую позицию и позицию американцев. А наша позиция может заставить их пойти не просто на перемирие, а на заключение мирного соглашения на наших условиях. Сейчас все борются за то, на каких условиях будет заключен мир», - подытожил он.
Ранее стало известно, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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