«Смысла не было»: Названы новые «сроки» ухода ВСУ из Курской области
Западные чиновники заявили, что армия Украины потеряла половину территории, захваченной в Курской области. По их мнению, ВСУ смогут удерживать остальные территории максимум до весны. В свою очередь российские генералы были уверены, что к Новому году Курская область будет освобождена.
Украинская армия потеряла порядка половины территории, захваченной в Курской области, и рискует потерять остальную часть в течение нескольких месяцев, что может лишить Киев «рычагов воздействия» на переговорах о прекращении огня с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой неназванных американских чиновников.
Они считают, что из-за нехватки военных и неопределенности по поводу будущих поставок оружия из Соединенных Штатов и других стран-союзников Украина сможет удерживать захваченные территории только до весны. Также агентство не исключило, что после этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют попасть в окружение.
Вместе с тем украинским военным удалось продержаться в Курской области дольше, чем предполагалось изначально, чему отчасти способствовало решение американцев разрешить Киеву наносить удары своими ракетами по РФ, указал один из чиновников. В свою очередь другой собеседник агентства подчеркнул, что идея Киева заключалась не в том, чтобы удержать территории, а скорее в том, чтобы шокировать российские силы своим вторжением. Поэтому отступление, по его мнению, все еще можно будет преподнести как «тактический успех».
ВЫБЬЮТ К НОВОМУ ГОДУ?
Агентство Reuters в ноябре отмечало, что украинская армия потеряла свыше 40% территорий в Курской области после российского наступления. Украинские военные перешли там в оборону, положение становится все мрачнее, рассказывали офицеры ВСУ в разговоре с изданием The Economist. Газета The Wall Street Journal писала, что из-за наступления Вооруженных сил РФ в Курской области в ВСУ начинают все больше сомневаться в том, что эти территории они смогут долго удерживать.
В Кремле в декабре заявили, что ситуация в этом регионе «близка к развязке». Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов позднее сообщил, что продвижение украинской армии было остановлено. По его словам, выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из Курской области продолжается. В Минобороны РФ сообщали, что Украина потеряла там свыше 44 тысяч военнослужащих.
Президент России Владимир Путин на прямой линии заверил, что украинские войска «точно выбьют» из Курской области.
«Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», - говорил глава государства и отметил, что говорить о сроках было бы неправильно.
О сроках «выдавливания» ВСУ из Курской области высказывались военные, эксперты и политики. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что есть все шансы, что к Новому году Курская область будет полностью освобождена.
«Можно предположить, что есть все шансы на то, что скоро Суджа будет занята российскими войсками, а максимум через полтора месяца, к Новому году, Курская область будет полностью освобождена. Продвижение наших войск зависит от аккуратности их действий. Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию», – говорил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре также выразил надежду, что Курскую область удастся освободить от ВСУ к концу года. Кроме того, белорусский лидер заявил, что «курская авантюра» ВСУ серьезно поменяла ситуацию: Россия продвигается вперед, «на земле многое поменялось, на фронте». В частности, как отмечают военные эксперты, значительно ускорилось продвижение ВС РФ в Донбассе, где ВСУ теперь не хватает резервов.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ЗОНЕ СВО
Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться по всему фронту в зоне спецоперации. По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» за 26 декабря, на Донецком фронте ВС РФ продолжают «сжимать клещи» вокруг Великой Новоселки, постепенно улучшая свои позиции на нескольких направлениях. В Курахово продолжаются бои в городской черте, российские войска зачищают перешедшие под их контроль территории и теснят ВСУ к территории ТЭС.
«На Покровском направлении сообщается об успехах ВС РФ в районе Новооленовки», - говорится в сообщении.
Согласно данным, на Часовоярском направлении ВС РФ давят на оборону ВСУ в самом городе и на флангах. На Запорожском фронте в основном идут позиционные бои.
Канал отметил, что в Курской области продолжаются «качели» на нескольких направлениях. Российские войска проводят накаты на позиции ВСУ.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 28 декабря сообщил, что армия России уже находится у трассы за Великой Новоселкой и перерезает путь снабжения ВСУ. Отмечается, что важный населенный пункт практически блокирован по двум ключевым направлениям.
«Западнее Времьевки и Нескучного российские войска при поддержке бронетехники продолжают прорыв к трассе трассы Гуляй Поле – Великая Новоселка. В ходе одной из последних атак бронемашинам ВС РФ удалось продвинуться севернее трассы», - добавляется в сообщении.
Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и наступают по всему фронту в зоне спецоперации на Украине, о чем заявил 18 декабря Валерий Герасимов. Он отметил, что в 2024 году армия России взяла под контроль более 190 населенных пунктов и заняла порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории, передает «Радиоточка НСН».
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