«Смысла не было»: Названы новые «сроки» ухода ВСУ из Курской области

Вместе с тем украинским военным удалось продержаться в Курской области дольше, чем предполагалось изначально, чему отчасти способствовало решение американцев разрешить Киеву наносить удары своими ракетами по РФ, указал один из чиновников. В свою очередь другой собеседник агентства подчеркнул, что идея Киева заключалась не в том, чтобы удержать территории, а скорее в том, чтобы шокировать российские силы своим вторжением. Поэтому отступление, по его мнению, все еще можно будет преподнести как «тактический успех».

ВЫБЬЮТ К НОВОМУ ГОДУ?

Агентство Reuters в ноябре отмечало, что украинская армия потеряла свыше 40% территорий в Курской области после российского наступления. Украинские военные перешли там в оборону, положение становится все мрачнее, рассказывали офицеры ВСУ в разговоре с изданием The Economist. Газета The Wall Street Journal писала, что из-за наступления Вооруженных сил РФ в Курской области в ВСУ начинают все больше сомневаться в том, что эти территории они смогут долго удерживать.

В Кремле в декабре заявили, что ситуация в этом регионе «близка к развязке». Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов позднее сообщил, что продвижение украинской армии было остановлено. По его словам, выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из Курской области продолжается. В Минобороны РФ сообщали, что Украина потеряла там свыше 44 тысяч военнослужащих.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заверил, что украинские войска «точно выбьют» из Курской области.

«Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», - говорил глава государства и отметил, что говорить о сроках было бы неправильно.

О сроках «выдавливания» ВСУ из Курской области высказывались военные, эксперты и политики. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что есть все шансы, что к Новому году Курская область будет полностью освобождена.