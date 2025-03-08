Минобороны: В Курской области ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
8 марта 202512:23
В Курской области ВС России освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».
До этого российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что армия России начала наступление непосредственно на населенный пункт Суджа в Курском регионе. По его словам, операция по освобождению области «переходит в финальную стадию», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru