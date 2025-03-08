Минобороны: В Курской области ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

В Курской области ВС России освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».

До этого российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что армия России начала наступление непосредственно на населенный пункт Суджа в Курском регионе. По его словам, операция по освобождению области «переходит в финальную стадию», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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