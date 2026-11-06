Трамп анонсировал договор по Украине, а Меланья свела россиян и украинцев
Президент США пообещал крупное соглашение, которое затронет не только Украину, но и Европу, а его жена собрала в Вашингтоне делегации Москвы и Киева, и написала письмо Путину.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья сделали еще два шага к приближению российско-украинского урегулирования. Первая леди встретилась в Вашингтоне с представителями Москвы и Киева, а глава Белого дома на фоне поражения демократов на выборах анонсировал «большой прекрасный договор» по Украине.
BIG BEAUTIFUL: БОЛЬШОЙ ДОГОВОР И КРАСНАЯ КЕПКА
Следующий раунд переговоров России, США и Украины должен пройти 10-11 ноября в Абу-Даби, однако в Вашингтоне решили сыграть на опережение. Жена главы Белого дома Меланья Трамп провела 5 ноября в Вашингтоне встречу с участием представителей трех стран, приуроченную к окончанию гуманитарной миссии в городе Алешки в Херсонской области. С российской стороны в ней участвовали спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской - омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное», — сказала Меланья Трамп на мероприятии в Белом доме, выразив надежду, что гуманитарная пауза в Алешках станет основой для более масштабного мира.
После этого пришло время громких заявлений Дональда Трампа, пообщавшегося с журналистами в Овальном кабинете на фоне промежуточных выборов в США, согласно предварительным итогам которых республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса. Президент США, в частности, пообещал крупное соглашение по мирному урегулированию на Украине.
«Соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большой прекрасный договор и все будут в восторге», — пообещал Трамп.
При этом СМИ отмечают, что формулировка «большой прекрасный» (big beautiful) использовалась Трампом при продвижении законопроекта о бюджете страны в 2025 году.
Президент США по традиции не указал, когда будет заключено это соглашение, пообещав еще и «очень скорое» завершение конфликта на Украине.
«Я думаю, мы завершим его довольно скоро. Возможно, очень скоро», - заинтриговал Трамп, на рабочем столе которого лежала красная кепка с надписью «вето».
Он также сообщил, что провел встречу с Дмитриевым, не раскрывая ее детали, добавив, а вот с прибывшими в США представителями Украины не общался.
РИСУНОК ДЕВОЧКИ И ПИСЬМО ПУТИНУ: «Я ЛЮБЛЮ МЕЛАНЬЮ»
Детали встречи Кирилла Дмитриева с Дональдом Трампом пока неизвестны, при этом на встрече с Меланьей спецпредставитель президента РФ сделал ряд заявлений.
«Президент Путин ценит усилия президента Трампа по установлению мира и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса», - сказал Дмитриев в ходе встречи.
Кроме того, он подарил первой леди США рисунок 11-летней девочки из Алешек со словами «Я люблю Меланью».
«Дорогая Меланья, вы спасли множество жизней и коснулись сердец стольких людей! В знак признательности мы хотели бы преподнести вам небольшой подарок - рисунок 11-летней Лидии из Алешек, которая вместе со своей семьей решила жить в России, в Туапсе. На этом прекрасном рисунке всего три слова: "Я люблю Меланью», - подчеркнул Дмитриев.
Он поблагодарил Меланью Трамп за «невероятную гуманитарную деятельность», отметив, что послание ребенка намного важнее дипломатических заявлений.
Со своей стороны, жена президента США сообщила, что «написала личное послание президенту Путину» и попросила Дмитриеву передать это письмо. Она также отметила, что без участия Путина гуманитарное перемирие в Алешках было бы невозможно.
Омбудсмен Яна Лантратова на официальной части мероприятия не выступала, однако раскрыла некоторые подробности своего визита в США в соцсетях.
«Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», - рассказала она в Telegram.
Вместе с тем Лантратова подчеркнула, что «для нас важна каждая человеческая жизнь», а продолжение сотрудничества - это возможность и дальше спасать людей.
Вместе с тем в резиденции генсека НАТО в Брюсселе 5 ноября состоялась вторая подготовительная встреча перед переговорами США, России и Украины. Представители США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Украины и Еврокомиссии обсуждали возможные гарантии безопасности для Киева.
«Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и предметные дискуссии с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум важным и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности», - сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.
По его словам, США в преддверии переговоров в Абу-Даби работают и с Россией, и с Украиной над разработкой «серьезных предложений», призванных сделать максимально продуктивной предстоящую встречу в столице ОАЭ.
В городе Алешки на левом берегу Днепра сложилась сложная гуманитарная ситуация из-за действий ВСУ. Рано утром 27 октября российская армия прекратила огонь на херсонском направлении, дорога в город была разминирована, а 30 октября в Алешки доставили гуманитарную помощь, еду, лекарства и топливо. Пожелавшие уехать из города местные жители получили такую возможность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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