BIG BEAUTIFUL: БОЛЬШОЙ ДОГОВОР И КРАСНАЯ КЕПКА

Следующий раунд переговоров России, США и Украины должен пройти 10-11 ноября в Абу-Даби, однако в Вашингтоне решили сыграть на опережение. Жена главы Белого дома Меланья Трамп провела 5 ноября в Вашингтоне встречу с участием представителей трех стран, приуроченную к окончанию гуманитарной миссии в городе Алешки в Херсонской области. С российской стороны в ней участвовали спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской - омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное», — сказала Меланья Трамп на мероприятии в Белом доме, выразив надежду, что гуманитарная пауза в Алешках станет основой для более масштабного мира.

После этого пришло время громких заявлений Дональда Трампа, пообщавшегося с журналистами в Овальном кабинете на фоне промежуточных выборов в США, согласно предварительным итогам которых республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса. Президент США, в частности, пообещал крупное соглашение по мирному урегулированию на Украине.

«Соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большой прекрасный договор и все будут в восторге», — пообещал Трамп.

При этом СМИ отмечают, что формулировка «большой прекрасный» (big beautiful) использовалась Трампом при продвижении законопроекта о бюджете страны в 2025 году.

Президент США по традиции не указал, когда будет заключено это соглашение, пообещав еще и «очень скорое» завершение конфликта на Украине.

«Я думаю, мы завершим его довольно скоро. Возможно, очень скоро», - заинтриговал Трамп, на рабочем столе которого лежала красная кепка с надписью «вето».

Он также сообщил, что провел встречу с Дмитриевым, не раскрывая ее детали, добавив, а вот с прибывшими в США представителями Украины не общался.