В ОП предложили ввести выплаты многодетным ко Дню матери
Дополнительные выплаты ко Дню матери нужно ввести для россиянок, которые воспитывают трех и более детей. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2026 году праздник выпадает на 29 число.
По мнению Гриба, в этот день следует сделать выплаты многодетным женщинам, пишет RT. Также замсекретаря ОП РФ призвал региональные власти создавать награды и дополнительные системы льгот для многодетных россиянок, в том числе за успехи в воспитании.
Ранее председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ежегодно начислять максимальный пенсионный коэффициент работающим бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками.
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