В ОП предложили ввести выплаты многодетным ко Дню матери

День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2026 году праздник выпадает на 29 число.

По мнению Гриба, в этот день следует сделать выплаты многодетным женщинам, пишет RT. Также замсекретаря ОП РФ призвал региональные власти создавать награды и дополнительные системы льгот для многодетных россиянок, в том числе за успехи в воспитании.

Ранее председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ежегодно начислять максимальный пенсионный коэффициент работающим бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками.

