Военкор: Армия РФ выбила ВСУ из Константинополя ДНР
В ДНР армия России выбила подразделения ВСУ из села Константинополь. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.
При этом подробности операции он не привел. В Министерстве обороны России пока тоже не прокомментировали эту информацию.
6 марта стало известно о боях вблизи села Константинополь в ДНР. Сообщалось, что российские войска взяли в полупогружение расположенный там украинский гарнизон и попытались отрезать ВСУ от трассы снабжения на данном участке фронта.
До этого Юрий Котенок писал, что ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru