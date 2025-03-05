СМИ: Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной
5 марта 202515:37
США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом со ссылкой на директор ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
В своих соцсетях она написала, что речь идёт «о паузе на военном фронте, на фронте разведки».
«Чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», - отметила Хайнрик.
Ранее бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст обвинила главу США Дональда Трампа в том, что его решение о приостановке помощи Киеву повлечет за собой подрыв целостности альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru