СМИ: Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной

США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом со ссылкой на директор ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

СМИ: Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского

В своих соцсетях она написала, что речь идёт «о паузе на военном фронте, на фронте разведки».

«Чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», - отметила Хайнрик.

Ранее бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст обвинила главу США Дональда Трампа в том, что его решение о приостановке помощи Киеву повлечет за собой подрыв целостности альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РазведкаУкраинаСШАЦРУ

Горячие новости

Все новости

партнеры