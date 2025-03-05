СМИ: Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной

В своих соцсетях она написала, что речь идёт «о паузе на военном фронте, на фронте разведки».

«Чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», - отметила Хайнрик.

Ранее бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст обвинила главу США Дональда Трампа в том, что его решение о приостановке помощи Киеву повлечет за собой подрыв целостности альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».