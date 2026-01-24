Деньги вместо территорий? В Абу-Даби продолжатся переговоры по Украине

«Нынешние переговоры очень сильно напоминают мне Минские соглашения. Там тоже очень активно демонстрировалась бурная деятельность, но в итоге никаких результатов мы за восемь лет так и не получили. Сейчас Зеленскому надо показывать свое "миролюбие", но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Понимаю, что на Зеленского очень жестко и сильно давят США, американскому лидеру Дональду Трампу нужна Нобелевская премия мира за то, что он завершит очередной конфликт. Но, исходя из того, что уже было обнародовано, каких-то предпосылок для серьезного успеха, прорыва я не вижу. Россия жестко стоит на своей позиции, размениваться конституционными российскими территориями никто не будет, а Зеленский неоднократно давал понять, что он не собирается выводить свои войска с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, президент Украины знает, что мы никогда не пойдем на уступки, и давит на это. Это точка, которая не может быть поставлена ни с той, ни с другой стороны. Конечно, могут быть достигнуты какие-то позитивные моменты в гуманитарном отношении, касающиеся, например, обмена пленными, могут быть какие-то предпосылки к прекращению нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Но в целом до того момента, пока не будет уступок со стороны Украины, пока Киев не примет законные требования России, естественно, ни о каком перемирии и мирных договоренностях говорить не стоит», - заявил он в беседе с НСН.