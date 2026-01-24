Деньги вместо территорий? В Абу-Даби продолжатся переговоры по Украине
Известно, что Россия на встрече в ОАЭ настаивает на соблюдении «формулы Анкориджа».
24 января в Абу-Даби продолжатся трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта, которые начались накануне. Известно, что стороны уже обсудили критерии завершения боевых действий и вопрос территорий. СМИ писали, что делегации говорили о возможности решить украинский конфликт по «формуле Анкориджа», однако ее детали не раскрываются.
Кроме того, сообщалось, что Вашингтон может предложить Киеву сотни миллиардов долларов за отказ от ряда территорий. Однако некоторые эксперты все же считают, что переговоры в ОАЭ не приведут к окончанию конфликта на Украине, поэтому на возврат территорий рассчитывать не приходится.
ХОД ПЕРЕГОВОРОВ
Переговоры начались 23 января в ОАЭ. Встреча продлилась несколько часов. Перед ее началом президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами российской, украинской и американской делегаций.
Первые раунды переговоров было решено провести в закрытом режиме. На мероприятие не пустили прессу. Однако известно, что в ходе диалога стороны договорились продолжить обсуждение вопроса в субботу.
«Никто дверью не хлопает», - писало ТАСС.
Россию на переговорах представляют исключительно военные, в том числе представители руководства Минобороны РФ. Возглавил делегацию начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Кроме того, на переговоры прибыл и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который примет участие в работе российско-американской группы по экономическим вопросам.
«РИА Новости» писало, что делегацию США в ОАЭ возглавил спецпосланник президента Стив Уиткофф. В ее состав также вошли зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в состав делегации от страны войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Издание «Associated Press» писало, что переговоры в Абу-Даби проходят в гибком формате с разделением участников на отдельные группы для обсуждения конкретных тем. Сообщалось, что делегаты либо собираются вместе, либо расходятся для отдельных обсуждений, либо формируют несколько рабочих групп, что позволяет параллельно рассматривать разные вопросы повестки.
ПАНИКА ЗЕЛЕНСКОГО
По итогам первого дня трехсторонней встречи Владимир Зеленский в своем Telegram-канале уточнил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. По его словам, стороны уже говорили о предполагаемых критериях окончания боевых действий.
При этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский начал паниковать из-за переговоров в Абу-Даби, передает RT.
«Зеленский был очень обеспокоен тем, как она (встреча – прим. НСН) пройдет. <…> Зеленский не хочет там находиться. Его люди не хотят там находиться, но они там. <…> И, вероятно, за этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. <…> Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике», - отметил он в эфире одного из YouTube-каналов.
Однако ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко считает, что России не следует рассчитывать на прорыв в разрешении конфликта на Украине после встречи делегаций в ОАЭ, и, по его мнению, территориальный спор не будет решен.
«Нынешние переговоры очень сильно напоминают мне Минские соглашения. Там тоже очень активно демонстрировалась бурная деятельность, но в итоге никаких результатов мы за восемь лет так и не получили. Сейчас Зеленскому надо показывать свое "миролюбие", но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Понимаю, что на Зеленского очень жестко и сильно давят США, американскому лидеру Дональду Трампу нужна Нобелевская премия мира за то, что он завершит очередной конфликт. Но, исходя из того, что уже было обнародовано, каких-то предпосылок для серьезного успеха, прорыва я не вижу. Россия жестко стоит на своей позиции, размениваться конституционными российскими территориями никто не будет, а Зеленский неоднократно давал понять, что он не собирается выводить свои войска с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, президент Украины знает, что мы никогда не пойдем на уступки, и давит на это. Это точка, которая не может быть поставлена ни с той, ни с другой стороны. Конечно, могут быть достигнуты какие-то позитивные моменты в гуманитарном отношении, касающиеся, например, обмена пленными, могут быть какие-то предпосылки к прекращению нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Но в целом до того момента, пока не будет уступок со стороны Украины, пока Киев не примет законные требования России, естественно, ни о каком перемирии и мирных договоренностях говорить не стоит», - заявил он в беседе с НСН.
«ФОРМУЛА АНКОРИДЖА» И ДЕНЬГИ ДЛЯ КИЕВА
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования является вывод украинских войск из Донбасса. При этом, по словам официального представителя Кремля, на переговорной повестке есть и другие важные вопросы.
Песков также говорил о важности исполнения тезисов, которые были озвучены в Анкоридже. Однако саму суть «формулы Анкориджа» он отказался раскрывать. Издание «Reuters» писало, что она подразумевает переход всей территории Донбасса под контроль Москвы, а также прекращение боевых действий на других участках фронта и закрепление линии разграничения по текущему положению.
Известно, что «формула Анкориджа» была предварительно согласована президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече на Аляске летом в 2025 года, передает RT.
При этом издание «Corriere della Sera» писало, что переговорные группы в Абу-Даби обсудят документы, предполагающие отказ Украины от территорий в обмен на программу финансовой поддержки на $800 млрд и гарантии безопасности. Сообщалось, что на встрече должны рассмотреть четыре документа, которые могут стать основой мирного договора. Один из них касается полного ухода украинских войск из Донбасса.
Согласно документам, в качестве компенсации Вашингтон собирается предложить Киеву финансирование на сумму $800 млрд, которое будет осуществляться под руководством главы инвестиционной компании «BlackRock» Ларри Финка.
Известно, что другой документ касается гарантий безопасности с участием Вашингтона при поддержке Европы. Так, Киеву предлагают отказаться от территорий «за деньги и западную защиту».
Накануне в Москве прошли предварительные переговоры. 22 января Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Сообщалось, что встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами и «вместе определить параметры дальнейших действий». Ушаков подчеркнул, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что трехсторонняя встреча с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби является важным и позитивным сигналом для переговорного процесса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
