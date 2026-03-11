СМИ: США могут победить Иран, взяв остров Харк

Американский лидер Дональд Трамп сможет контролировать режим в Иране без ввода войск на материковую территорию республики, сообщает The Telegraph.

Ситуация вокруг Ормузского пролива ударила по мировому энергорынку

Для этого президенту США необходимо захватить остров Харк, который находится в 24 км от иранского побережья Персидского залива. Остров является главным экспортным нефтяным терминалом Ирана, на который приходится около 90% экспорта сырой нефти страны.

Контроль над Харком лишит Тегеран возможности продавать сырье и продолжать противостояние с США, так как нефтяной экспорт обеспечивает почти 40% доходов бюджета страны.

Ранее Трамп заявил, что веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

