СМИ: США могут победить Иран, взяв остров Харк
Американский лидер Дональд Трамп сможет контролировать режим в Иране без ввода войск на материковую территорию республики, сообщает The Telegraph.
Для этого президенту США необходимо захватить остров Харк, который находится в 24 км от иранского побережья Персидского залива. Остров является главным экспортным нефтяным терминалом Ирана, на который приходится около 90% экспорта сырой нефти страны.
Контроль над Харком лишит Тегеран возможности продавать сырье и продолжать противостояние с США, так как нефтяной экспорт обеспечивает почти 40% доходов бюджета страны.
Ранее Трамп заявил, что веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
