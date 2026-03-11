В Брянск к пострадавшим прибудет бригада специалистов федеральных медцентров

Бригада специалистов федеральных медицинских центров отправилась в Брянск, по которому Вооруженные силы Украины нанесли удар, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Шесть мирных жителей погибли, еще 37 получили ранения в результате ракетного удара по Брянску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

